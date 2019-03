Formula 1 | Bottas non ha dubbi | “sarà una bella battaglia tra noi e la Ferrari | in

DIRETTA Formula 1/ Streaming video prove libere FP2 : Bottas al comando - Leclerc è 2° : DIRETTA FORMULA 1 Streaming video SKY, prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio del Gp Bahrain 2019.

Formula 1 - GP Bahrain. Hamilton : 'Bottas cambiato? Mi sembra lo stesso - tranne la barba' : "Se Bottas è cambiato? Ci lavoro insieme e non vedo nessuna differenza dallo scorso anno. tranne per la barba". Lewis Hamilton , campione del mondo della Mercedes, ha scherzato così in conferenza a Sakhir rispondendo a una domanda sul compagno di squadra e vincitore del primo GP in Australia. "Non credo che abbia qualcosa di differente - ha ...

Formula 1 - GP Bahrain. Bottas : 'Sì - sono cambiato. Non solo per la barba' : "E' una bella sensazione essere leader della classifica. Di certo mi sento diverso rispetto ai due anni precedenti, ma bisognerà provare a ripetersi qui. In Bahrain per la verità sono andato sempre ...

Formula 1 - GP Australia : i numeri della gara di Melbourne e la super partenza di Bottas : Ci aveva provato 11 volte in precedenza e non ci era mai riuscito: al 12esimo tentativo , Valtteri Bottas parte in seconda posizione e riesce a vincere. È la sua quarta vittoria in carriera ed il 31° ...

Formula 1 - le pagelle del GP d'Australia : Bottas da 10 - Vettel fa il taxista : VALTTERI Bottas - VOTO 10 Tonico al punto giusto da sfiorare la pole prima e asfaltare poi in gara l'ingombrante compagno di squadra. Non contento si prende pure il punto per il giro più veloce in ...

Formula 1 - GP d'Australia 2019 : vince Bottas. Vettel 4° e Leclerc 5° per la Ferrari : Di seguito tempi e cronaca del GP 1 nuovo post CLASSIFICA, TOP 3: BOT, HAM, VER GIRO VELOCE: VER: 1:25.580 OUT: SAI, GRO, RIC - di Redazione SkySport24 LIVE Nuovi post: 08:32 VIDEO. GP Australia, ...

Formula Uno - gran premio d'Australia : trionfa Bottas : ... anche se l'altra: è il finlandese Valtteri Bottas a tagliare il traguardo dell'Albert Park da vincente, sua quarta vittoria in carriera, davanti al compagno di squadra e campione del mondo uscente ...

Formula 1 - GP Australia. Bottas : 'Mi sentivo bene'. Hamilton : 'Parlerò con gli ingegneri' : Lewis, contento ma non troppo "È stato un bel week end per il team, abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro e soprattutto Bottas - ha invece detto il campione del mondo Lewis Hamilton - che è stato ...

Formula1 Australia Bottas : "Mai cosi forte"; Hamilton : "Devo migliorare" : Stupito e stupefacente Bottas dopo il suo successo nel GP inaugurale della stagione, in Australia. Il finlandese della Mercedes ha dominato la gara, realizzando anche il giro veloce e intascando così ...

Formula Uno - Bottas è un fulmine in Australia davanti ad Hamilton. Male le Ferrari : Valterri Bottas sorprende tutti, forse pure se stesso, e parte con il botto nel primo gran premio stagionale a Melbourne. Il pilota finlandese della Mercedes, infatti, con una partenza bruciante ha ...

Formula 1 : GP Australia - che Bottas! Ferrari - è già crisi? : Il pilota finlandese ha preceduto sul traguardo il compagno di scuderia, il campione del Mondo in carica Lewis Hamilton; a completare il podo Max Verstappen, che ha preceduto le due Ferrari di Vettel ...

Formula Uno : Bottas trionfa in Australia : 7.45 Valtteri Bottas (Mercedes) domina il Gp di Australia,corsa di apertura del Mondiale.Il finlandese precede il compagno di squadra Hamilton e Verstappen (Red Bull) che a metà gara supera Vettel,in difficoltà con la gomma gialla. Quinto Leclerc,al debutto con la Ferrari.Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) chiude 15°. Hamilton,partito in pole,"bruciato" al via da Bottas che vola in testa. Subito ai box Ricciardo (danni ala anteriore) che poi si ...

Formula 1 - la Mercedes vola nelle libere in Australia : Hamilton e Bottas davanti a tutti : Il Mondiale 2019 di Formula Uno si apre sotto il segno delle Frecce d Argento. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono i pi veloci al termine delle prime due sessioni di libere del Gran Premio d ...

Formula 1 - Bottas nel Day-4 dei test : 'Ferrari sembra forte - ma dei tempi non c'interessa' : Dopo Lewis Hamilton, anche Valtteri Bottas ha detto la sua promettente risultato dei test a Barcellona per la Ferrari: "sembrano molto forti - ha detto il 77 della Mercedes - a prescindere dal ...