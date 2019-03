Filippine | imprenditore veneto ucciso in casa con un' arma da fuoco

Imprenditore padovano freddato in casa a colpi di pistola nelle Filippine : freddato nelle Filippine a colpi di pistola Andrea Guarniero, 49enne Imprenditore padovano che dal 2014 si era trasferito nell'arcipelago. L'omicidio è avvenuto nella città di Dauin, dove l'uomo viveva con moglie e figlio. Stando a quanto riferiscono le autorità locali, due uomini verso le 17.30 locali (l'una di notte in Italia) hanno fatto irruzione nella casa di Guarniero e gli hanno sparato.La vittima era Imprenditore nel ...

