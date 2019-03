Come disattivare Google News

Come disattivare i video che partono da soli : (Foto: Pixabay) Come disattivare la riproduzione dei video automatici sulle applicazioni più utilizzate quotidianamente Come Facebook, Instagram, Twitter ma anche sui browser Come Chrome e Firefox? La riproduzione automatica dei video è una funzionalità molto comoda quando si naviga sotto rete wi-fi, ma che può causare qualche problema quando si hanno pochi gigabyte a disposizione nel proprio bundle, soprattutto quando si è all’estero ...

Come disattivare antivirus : Avete bisogno di disabilitare il programma di protezione installato sul vostro computer per eseguire un software particolare ma non sapete quale procedura seguire. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi leggi di più...

Come disattivare LoSai e ChiamaOra di TIM gratis - non chiamando il 119 : LoSai e ChiamaOra di TIM sono diventati quasi un tabù da che il gestore telefonico ne ha annunciato la disattivazione a pagamento tramite il 119 (l'operazione ha un costo di ben 3.99 euro se effettuata da un consulente sotto esplicita richiesta del cliente). Sappiamo che contestualmente all'attivazione di una SIM, l'operatore abilita alcuni servizi in maniera automatica, tra cui LoSai e ChiamaOra di TIM (rispettivamente utili a sapere chi ha ...

Come disattivare gratis LoSai e ChiamaOra e altri servizi TIM senza passare dal 119 : Volete disattivare LoSai e ChiamaOra, 1 Giga di scorta, TIM BASE e Chat e altri servizi a pagamento, ma senza sborsare neanche un euro? Niente paura, ecco Come dovete fare passando dall'area clienti MyTIM. L'articolo Come disattivare gratis LoSai e ChiamaOra e altri servizi TIM senza passare dal 119 proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare Tidal Vodafone : Dopo aver attivato la versione premium a costo zero del popolare servizio di streaming musicale attraverso un SMS ricevuto dal noto operatore rosso, adesso cercate una guida che vi indichi i passaggi per disabilitarlo. Quest’oggi, leggi di più...

Come disattivare le notifiche Android quando si gioca : Molto spesso capita che, sul nostro smartphone Android, durante una sessione di gioco, ci arrivino delle notifiche che si rivelano davvero molto fastidiose. Fortunatamente esiste un metodo per far sì che, mentre state giocando, queste leggi di più...

New Super Mario Bros U Deluxe : Come disattivare il salto avvitato : A distanza di un mese dal lancio, qualcuno è riuscito a scoprire un trucco segreto in New Super Mario Bros U Deluxe per disattivare il salto avvitato che abbiamo imparato a padroneggiare già dal capitolo uscito nel 2012 su Nintendo WiiU. Come disattivare il salto avvitato in New Super Mario Bros U Deluxe Facciamo un passo indietro prima di illustrarvi Come attivare il trucco disabilitando il salto avvitato. Grazie a ...