Città più sicure grazie alla tecnologia e alla collaborazione dei cittadini

C’è ancora sesso in Città? Arriva il sequel di uno dei libri e delle serie più amate del mondo : La notizia Arriva dalla Paramount ed è di quelle da far andare in estasi milioni di fan in tutto il mondo: Sex and The City avrà un sequel. Candace Bushnell ha infatti scritto il seguito del libro originale. Titolo: Is There Still Sex in the City?, C’è ancora sesso in città?. Argomento? Le cinquantenni e il loro approccio al sesso. “Il libro è uno sguardo profondo e a volte straziante sul matrimonio, i figli, il divorzio e le pressioni ...

Ius soli - torniamo a parlarne. La nostra legge sulla cittadinanza è tra le più arretrate d’Europa : L’ultima legge sulla cittadinanza, introdotta in Italia nel 1992, prevede un’unica modalità di acquisizione chiamata ius sanguinis (“diritto di sangue”): un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano. Un bambino nato da genitori stranieri, anche se partorito sul territorio italiano, può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni e se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”. ...

La classifica mondiale delle Città con il costo della vita più alto : Gli affitti, i ristoranti, l'abbonamento ai mezzi pubblici. Ma anche il costo di un abbonamento in palestra, di un appuntamento con il parrucchiere, delle utenze di luce, gas & co. Il report Worldwide Cost of Living stilato da The Economist Intelligence Unit ha analizzato queste e molte altre spese ricorrenti in 133 grandi città di tutto il mondo, arrivando a stilare l'ormai consueta classifica annuale delle metropoli con il più alto costo ...

Meriti speciali - sì a cittadinanza per Ramy : “Il giorno più bello della mia vita” : Ramy Shehata diventera' cittadino italiano per Meriti speciali, ben prima del compimento del suo diciottesimo compleanno. "Il giorno piu' bello della mia vita", ha detto il ragazzino-eroe a Parma, allo stadio Tardini, dando il 'cinque' a tutti gli 'azzurri' prima della sfida con il Liechtenstein. Ad una settimana dal fallito attacco al bus a San Donato Milanese, il tredicenne figlio di genitori egiziani che ha dato l'allarme ai carabinieri ...

La classifica mondiale delle Città con il costo della vita più alto : Gli affitti, i ristoranti, l'abbonamento ai mezzi pubblici. Ma anche il costo di un abbonamento in palestra, di un appuntamento con il parrucchiere, delle utenze di luce, gas & co. Il report Worldwide Cost of Living stilato da The Economist Intelligence Unit ha analizzato queste e molte altre spese ricorrenti in 133 grandi città di tutto il mondo, arrivando a stilare l'ormai consueta classifica annuale delle metropoli con il più alto costo ...

Città più salutari - Milano batte Roma ma Parigi supera tutte : ... le americane Miami, regina negli Stati Uniti, e San Francisco, la portoghese Lisbona, la balinese Denpasar e l'argentina Buenos Aires completano il quadro delle prime posizioni al mondo. Per quanto ...

Fisco in Svezia - cittadini danno di più e lo Stato reinveste il surplus : Lo racconta ad Omnibus Andrea Poggi, di Deloitte, nell'illustrare i risultati di uno studio europeo sulla riscossione delle imposte

Reddito di cittadinanza - ai Caf più di 500mila domande e il 6 - 8% sono under 30 : Dall'entrata in vigore del Reddito di cittadinanza sono passate due settimane esatte. In quindici giorni, sono stati oltre 500mila gli italiani che si sono rivolti agli sportelli dei Caf per ottenere la misura voluta dal Movimento 5 Stelle. E il numero sottolinea come, complessivamente, oltre la metà dei potenziali beneficiari ha già presentato le proprie domande. Di recente, l'Istat aveva identificato una platea di circa 1,3 milioni di nuclei ...

Perché abbiamo davvero bisogno di Città più verdi : Quest'ultimo punto è di rilevanza prioritaria: oggi, infatti, il particolato fine è la causa annuale della morte di oltre 3 milioni di persone nel mondo e, secondo l'Organizzazione Mondiale della ...

Le Città più economiche del mondo dove viaggiare nel 2019 : #1 IL CAIRO - 48 euro al giorno#2 CITTA' DEL MESSICO - 72 €#3 ANTALYA - 75 €#4 BUENOS AIRES - 76 €#5 MUMBAI - 78 €#6 CHIANG MAI - 79 €#7 KUALA LUMPUR - 83 €#8 RIGA - 84 €#9 NAIROBI - 85 €#10 MANILA - 88 €#11 PATTAYA - 95 € #12 MOSCA - 95 €#13 LIMA - 97 €#14 VARSAVIA - 103 €#15 BALI - 106 €#16 DUBRONVINK - 108 €#17 VALENCIA - 108 €#18 CRACOVIA - 109 €#19 MARRAKECH - 112 €#20 TALLIN - 113 €Anche quest’anno lasminute.com ha stilato una ...

Lo sport va sempre più in Città - cronaca di una rivoluzione : ... sul pendio inventato di Mondeville, per volere della Federazione Europea, che allora sognava un calendario tutto suo e alternativo a quello della Coppa del Mondo. Adesso il parallelo è una festa ...

Ecco quali sono le Città più care al mondo : Parigi - Hong Kong e Singapore al primo posto : Il primato è condiviso da tre città: lo rivela uno studio britannico che confronta prodotti e servizi.

Le 10 Città più care del mondo secondo la classifica di Economist - Sky TG24 - : Nello studio "Worldwide Cost of Living Report" della rivista britannica per la prima volta sono in tre a conquistare il primo posto ex aequo. La prima italiana è Milano al 22esimo posto, Roma si ...

Da Parigi a Hong Kong - ecco le Città più costose : Anno dopo anno si susseguono le liste delle città più costose del mondo: anche per il 2019 un gruppo di ricercatori ha avviato un'indagine per scoprire quali siano. Grazie a una nuova ricerca, sono stati esaminati i prezzi di 150 articoli di 133 città sparse in ...