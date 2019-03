Se mi pubblichi ti uccido

vanityfair

(Di giovedì 28 marzo 2019) Fa tenerezza vedere Gwyneth Paltrow pubblicamente cazziata dalla figlia Apple Martin per avere pubblicato una loro foto insieme senza averle prima chiesto il permesso. Fa tenerezza un po’ per un senso di sorellanza genitoriale (come fai, sbagli è la grande regola che sovrintende qualsiasi azione materna. E certe volte si sbaglia per davvero, come in questo caso) e un po’ per il tono dello scambio: «Ne abbiamo già parlato», scrive la figlia sotto la foto. «Ma se non ti si vede nemmeno», risponde la madre. Rimbottare e sminuire: storia di tutti i giorni tra madri e figli. Di solito le parti, però, sono invertite.Son tempi in cui l’orgoglio dei genitori richiede doti di continenza extra: le nostre madri ammorbavano le amiche con le nostre prodezze scolastiche, al limite estraevano dal portafoglio una fotografia un po’ sgualcita per mostrare «quanto è grande». Coi social la tentazione è ...