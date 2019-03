Nozze trash tra neomelodico e vedova boss | ira del Comune

Napoli : Nozze trash tra cantante neomelodico Tony Colombo e vedova boss - il Comune insorge : "Napoli non è un palcoscenico oleografico" ha tuonato l'assessore alla Polizia Locale Alessandra Clemente a poche ore dal discusso matrimonio trash celebrato oggi tra Tony Colombo, noto cantante neomelodico e Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino, boss freddato a Terracina nell'agosto 2012. Le nozze civili sono state precedute lunedì sera da una grande festa non autorizzata in Piazza del Plebiscito. Le nozze Stamattina Tina Rispoli ha detto sì ...