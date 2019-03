“Legittima difesa” è legge Salvini | “Sancito sacrosanto diritto” Anm | “Non tutelerà i

ilfogliettone

(Di giovedì 28 marzo 2019) L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 201 si', 38 no e 6 astenuti il disegno disulla legittima difesa. Oltre alla maggioranza, si sono espressi a favore FdI e FI. Il ministro dell'Interno, Matteo, era presente in Aula. Il provvedimento modifica, in particolare, gli articoli del codice penale su legittima difesa domiciliare ed eccesso colposo. La terza lettura del Senato si e' resa necessaria per adeguare la copertura finanziaria eliminando il riferimento al 2018. Sul fronte politico, sono sei i senatori grillini "dissidenti" sulla legittima difesa. Stando ai tabulati del voto finale, i senatori di M5s Elena Fattori, Barbara Floridia, Virginia La Mura. Matteo Mantero, Michela Montevecchi e Paola Nugnes non risultano assenti giustificati, non figurando nell'elenco dei nove senatori pentastellati in missione, di cui fanno parte, tra gli altri, i ministri ...

matteosalvinimi : Che SPLENDIDA giornata, un regalo che da tempo volevamo fare agli italiani! ???? #legittimadifesa - LegaSalvini : ++ LEGITTIMA DIFESA: OK SENATO CON 201 SÌ, È LEGGE ++ - Agenzia_Ansa : #LegittimaDifesa, via libera del Senato: è legge. I voti a favore sono stati 201 #ANSA -