Impresentabili | Antimafia approva codice

Elezioni Sardegna - l’Antimafia fa i nomi di 8 Impresentabili : cinque del centrodestra - due del Pd e un autonomista : cinque “non conformi al Codice di Autoregolamentazione della Commissione antimafia” e tre che, nel caso in cui venissero eletti, sarebbero sottoposti alla “sospensione della carica”. In tutto otto candidati sono risultati impresentabili, cinque in lista con il centrodestra, due con il Pd, e un autonomista, dopo l’esame delle liste delle Elezioni regionali in Sardegna di domenica 24 febbraio, fatto dalla stessa ...

