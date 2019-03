Brunei | il sultano approva lapidazione per gay e l' amputazione per i ladri

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Da mercoledì 3 aprile, in, omosessuali ed adulteri potranno essere lapidati mentre irischiano di vedersi amputare un arto. Hassanal Bolkiah, l'attuale(nonché primo ministro) del piccolo Stato islamico dell'isola del Borneo ha, infatti,to il nuovo criticato codice penale ispirato alla Sharia. Come annunciato dal Guardian, dunque, dalla prossima settimana, i circa 450mila sudditi dello Stato affacciato sul Mar Cinese Meridionale, dovranno fare i conti con una serie di nuove leggi draconiane.Il Sultanato dele la Sharia Il, ex colonia britannica, è un Sultanato, ossia una Monarchia assoluta di carattere islamico. E, negli ultimi anni, si è contraddistinto per aver adottato un regime conservatore fortemente legato al Corano. Già dal maggio 2014 applica parzialmente la legge islamica della Sharia (che come è risaputo, impone tramite una ...

