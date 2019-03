Asia Argento piange in tv la D’Urso interrompe l’intervista

people24.myblog

(Di giovedì 28 marzo 2019) A “Live non è la D’Urso” ospite dell’uno contro tutti è stata. L’attrice e ha parlato a cuore aperto di Morgan, di Jimmy Bennett, di Weinstein e Fabrizio Corona, incredibilmente le sfere degli opinionisti intervenuti sono state quasi tutte rosse,non ha resistito alla pressione ed è scoppiata in lacrime :«Tante cose non vanno nella mia vita», Barbara D’Urso decide di chiudere in anticipo il blocco e al rientro dalla pubblicità si scusa con il pubblico: «anche io ho un cuore, stavando troppo non me la sono sentita di continuare, scusate».non si è sottratta alle domande degli opinionisti intervenuti – Cecchi Paone, Serena Grandi, Lory Del Santo, Francesco Facchinetti e Gianluigi Nuzzi – ed ha parlato a cuore aperto della sua vita, dei suoi amori e degli scandali che l’hanno travolta. Si ...

