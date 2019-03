Asia Argento in lacrime dalla D' Urso | ' Tante cose non vanno nella mia vita'

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ieri durante la terza puntata di Live - Non è la D'una delle ospiti più attese del blocco dedicato al 'Tutti contro uno' è stata. L'attrice e regista si è sottoposta ad un confronto molto duro con i personaggi delle 5 sfere, tanto da scoppiare in. L'intervista alla figlia di Darioè iniziata parlando della sua storia d'amore tormentata con Morgan,quale ha avuto una figlia di nome Anna Lou.ha dichiarato che non è stata lei a chiedere il pignoramento della casa del suo ex marito: "Dopo dieci anni che non versi gli alimenti diventa reato".In seguito la padrona di casa ha mandato un filmato legato alle molestie ricevute dal regista di Hollywood, Weinstein. Per poi passare al caso Jimmy Bennett. In un secondo le sfere sono diventate tutte rosse e gli ospiti del dibattito hanno inziato a puntare il dito contro. Serena Grandi più ...

trash_italiano : 'Se non avesse chiamato i paparazzi, nessuno lo saprebbe' [Asia Argento sulla storia con Corona] ?? #noneladurso - MediasetTgcom24 : A 'Live - Non è la d'Urso' Asia Argento non è riuscita a trattenere le lacrime - MediasetTgcom24 : Asia Argento è tornata sul recente scoop: 'Ha ingigantito tante cose' -