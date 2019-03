Stati Uniti | domande mutuo in forte aumento nell' ultima settimana

Stati Uniti - scende il deficit commerciale a gennaio : scende più delle attese il deficit commerciale americano di gennaio. La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 51,1 miliardi di dollari , in calo rispetto al passivo di 59,9 miliardi ...

Jeep Gladiator - cresce l'attesa negli Stati Uniti in vista del suo debutto : "Non c'è niente di simile là fuori". Con queste parole l'analista di una rivista statunitense dedicata ai motori, True Car, ha espresso l'attesa per il debutto sul mercato del nuovo pick up Jeep Gladiator. Parole positive, spese per un modello che sta destando molta curiosità presso i potenziali clienti che lasciano indirizzi e-mail e altri contatti ai concessionari, dato che gli ordini non sono ancora aperti. Quando Jeep sarà pronta a ...

Anche gli Stati Uniti di Trump fanno meglio dell'Italia nella transazione energetica : Che il mondo non goda di buona salute a causa del cambiamento climatico lo dicono in tanti: scienziati, centri di ricerca, istituzioni. rinnovabili ma, si legge nell'ultimo rapporto del World Economic Forum, ...

Stati Uniti - Indice manifattura Fed Richmond in calo a marzo : Segnali di rallentamento dall'Indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero . A marzo, l'indicatore, che sintetizza lo stato dell'attività del distretto, si è portato a 10 punti dai 16 del mese ...

Stati Uniti - fiducia consumatori Conference Board crolla a marzo : Peggiora la fiducia dei consumatori americani . A marzo, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è attestato a 124,1 punti , in calo rispetto ai 131,4 punti del ...

Stati Uniti - mercato edile giù con crollo permessi e nuovi cantieri : Frena il mercato edilizio degli Stati Uniti molto più delle attese . Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati, a febbraio, sono scesi dell'8,7% su base mensile a 1,...

Stati Uniti - rischio di una nuova bolla immobiliare? : E l'impatto sull'economia, così come quello sulla politica, può essere importante' affermano gli analisti di Notz Stucki. 'Questa situazione potrebbe richiedere una revisione della politica monetaria ...

Dagli Stati Uniti arrivano segnali di recessione : Milano. I timori di un rallentamento dell'economia globale mettono in tensione i mercati, che stamattina in Europa hanno aperto con vistose perdite per poi riprendersi grazie all'Ifo tedesco - l'indice che misura il clima degli affari - risultato a marzo in salita rispetto a febbraio. In generale, p

L'Fda lancia negli Stati Uniti un videogioco horror per aiutare giovani a smettere di fumare : ... hanno partecipato anche il regista Leone D'Oro Darren Aronofsky, che ha curato un trailer visibile sul sito ufficiale, e il più famoso streamer al mondo Tyler 'Ninja' Blevins, 21 milioni di fan su ...

Stati Uniti - in arrivo l'aurora boreale : fenomeno eccezionale anche su Chicago e New York : Uno spettacolo a dir poco straordinario interesserà a breve l'emisfero nord ed in particolar modo gli Stati Uniti : stiamo parlando dell'aurora boreale. Una forte tempesta geomagnetica sta...

L’88enne candidato “per scherzo” a presidente degli Stati Uniti ci ha preso gusto : Foto di Jamie Rose/Getty Images Legge Gramsci, combatte per la democrazia diretta e la sua strategia comunicativa consiste nel pubblicare meme molto efficaci su Twitter. A descriverlo così non si direbbe, ma Mike Gravel ha 88 anni suonati e potrebbe diventare il prossimo candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America. La storia più strana della campagna elettorale per le primarie del Partito democratico si è fin qui svolta ...

Gli Stati Uniti dicono che l’ISIS non controlla più territori in Siria : Venerdì il Dipartimento di Stato statunitense ha informato il presidente Donald Trump che lo Stato Islamico (o ISIS) non controlla più territori in Siria: da settimane era in corso la battaglia per riconquistare l’ultima roccaforte del gruppo terrorista a Baghuz, e

Carel - Nalini : "Molto soddisfatti dei risultati. Guardiamo a Cina - Stati Uniti e Croazia" : "Il 2018 ha rappresentato un nuovo traguardo per Carel che, nel suo quarantacinquesimo anno di vita, si è quotata in Borsa, nel segmento STAR, con richieste che hanno superato l'offerta di oltre ...