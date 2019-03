Smart con gli occhi a mandorla La cinese Geely vicina a comprarne il 50% da Daimler

Tutto quanto c’è di nuovo con EMUI 9.1 su Smartphone Huawei e su quali modelli arriverà prima : Nella giornata di ieri 26 marzo, EMUI 9.1 ha fatto capolino sui nuovissimi Huawei P30 e P30 Pro. Si tratta di un aggiornamento incrementale rispetto ad EMUI 9, naturalmente sempre basato su Android 9 Pie ma che porta con se pure un gran numero di novità relative a determinate funzioni. I cambiamenti della nuova interfaccia per dispositivi Huawei sono tutti elencati in quest articolo, così come le prime informazioni relativi ai prossimi device ...

Huawei lancia un’altra sfida ai concorrenti sul terreno degli occhiali Smart - disponibili da luglio : A partire dall'estate, Huawei metterà in commercio una linea di occhiali smart realizzati in collaborazione con i coreani di Gentle Monster L'articolo Huawei lancia un’altra sfida ai concorrenti sul terreno degli occhiali smart, disponibili da luglio proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 e P30 Pro - Smartphone con 4 fotocamere : caratteristiche - prezzo e uscita : Dopo aver chiuso un 2018 con 200 milioni di smartphone venduti, Huawei ricomincia il 2019 puntando sulla sua serie più venduta annunciando i nuovi Huawei P30 e Huawei P30 Pro. Due smartphone che si inseriscono nel solco tracciato dalla casa cinese negli anni precedenti a base di design, fotocamere stellari e prestazioni al top della gamma, cercando di spostare ulteriormente in avanti i propri standard qualitativi. Il risultato è il ...

Smart EQ fortwo e-cup - Una ricca stagione 2019 con la titolazione Campionato Italiano ACI Sport : ...La grande novità del Titolo di Campione Italiano Energie Alternative ACI Sport in palio dà ulteriore importanza e solidità ad una serie che già lo scorso anno è passata agli onori della cronaca come ...

Smartphone ricondizionati : cosa sono e significato. A chi convengono : Smartphone ricondizionati: cosa sono e significato. A chi convengono Gartner (Società leader nel mercato per la consulenza strategica) ha diffuso alcuni dati sul mercato degli Smartphone. Nel quarto trimestre del 2017 c’è stato un calo degli acquisti di Smartphone nuovi. Perché? La risposta è chiara, sempre più persone acquistano dispositivi ricondizionati. Il settore è in crescita e raggiunge il 13% del mercato, pari a 140 milioni di ...

Lo Smartphone Redmi con processore Qualcomm Snapdragon 855 non arriverà presto : Allo stato attuale appare piuttosto improbabile che lo smartphone Redmi con il processore Qualcomm Snapdragon 855 venga lanciato a breve. Ecco cosa sappiamo L'articolo Lo smartphone Redmi con processore Qualcomm Snapdragon 855 non arriverà presto proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Your Phone consente di condividere contenuti dal PC allo Smartphone Android : Torniamo ad occuparci di Microsoft Your Phone, applicazione lanciata dal colosso di Redmond alla fine dello scorso anno, in quanto c'è un'importante novità L'articolo Microsoft Your Phone consente di condividere contenuti dal PC allo smartPhone Android proviene da TuttoAndroid.

Prese Smart e Lampadine WiFi : codici sconto da non lasciarsi sfuggire! : Finalmente è arrivato il weekend, e se stavate aspettando il momento giusto per qualche gadget “Smart” che migliori la vostra casa rendendola intelligente, allora è il momento giusto! Siamo venuti in possesso di alcuni codici leggi di più...

Lo “Sconto IVA” Unieuro torna su (quasi) tutti gli Smartphone e molti PC : Da Unieuro torna lo "Sconto IVA", questa volta riguardante gli smartphone, i PC fissi e i notebook. Andiamo a scoprire gli smartphone Android più interessanti in offerta. L'articolo Lo “Sconto IVA” Unieuro torna su (quasi) tutti gli smartphone e molti PC proviene da TuttoAndroid.

Il pannello luminoso portatile per immortalare scatti d’autore con lo Smartphone : I dettagli fanno la differenza, specie per fotografi e filmmaker che puntano a colpire il pubblico con le immagini. Per loro avere una fotocamera di pregio è d’obbligo ma non sufficiente, perché contano anche gli accessori che gli permettono di migliorare gli scatti. Una novità valida ed economica in tal senso arriva con Crack Light, un pannello portatile composto da 49 Led (temperatura del colore 6000K), che fornisce la luce necessaria per ...

Xiaomi Mi MIX 4 o POCOPHONE F2? Xiaomi sta lavorando a uno Smartphone con fotocamera pop-up : Xiaomi starebbe testando alcune funzioni legate alla fotocamera frontale a scomparsa da utilizzare su un prossimo flagship, di cui si conosce solo il nome in codice. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 o POCOPHONE F2? Xiaomi sta lavorando a uno smartphone con fotocamera pop-up proviene da TuttoAndroid.

Sconti di primavera con il volantino Unieuro : buon prezzo Huawei Mate 20 - 20 Pro e P Smart : Davvero interessanti gli Sconti di primavera del volantino Unieuro in partenza domani 22 marzo e validi fino al prossimo 4 aprile. In prima linea ci sono le offerte relative a tre device Huawei molto gettonati: il riferimento è al Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ma pure al P Smart nella sua edizione 2019. La nuova stagione può essere l'occasione ideale per acquistare un nuovo device e il volantino Unieuro propone ghiotte offerte. Il Huawei Mate ...

Xiaomi lancia Aqara Smart Camera G2 con gateway e una edizione limitata di XiaoAI Speaker : Xiaomi presenta una nuova video Camera intelligente con funzioni di gateway e una edizione limitata del proprio XiaoAI Speaker. L'articolo Xiaomi lancia Aqara smart Camera G2 con gateway e una edizione limitata di XiaoAI Speaker proviene da TuttoAndroid.

Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili” : sconti fino al 40% su Smartphone Android : Su eBay ritornano gli "Imperdibili": per i prossimi giorni sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S10e e HONOR View20 L'articolo Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili”: sconti fino al 40% su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.