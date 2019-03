Quagliarella | “Ringrazio i miei compagni e il pubblico | serata bellissima”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Le parole dell'attaccante Fabio, autore di una doppietta nella gara contro il Liechtenstein, valida per le qualificazioni ad Euro 2020: "stupenda, condita da due gol. Ringrazio iche mi hanno supportato costantemente. Ilmi ha acclamato, è stato bellissimo. Non mi sento i36 anni, sto bene e sono molto sereno. I rigoristi sono Jorginho e Bonucci. Mi hanno lasciato calciare e li ringrazio molto per il gesto. Era fondamentale partire bene, siamo l'Italia, dobbiamo tenere questo passo. Possiamo solo che migliorare".

