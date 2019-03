Pil | Conte | ' rallentamento più grave senza nostre misure | lo supereremo' | 2

Pil : Conte - 'rallentamento più grave senza nostre misure - lo supereremo' : "I fondamentali della nostra economia - prosegue - sono infatti estremamente solidi: lo dimostrano l'alto livello di risparmio privato, il consistente e stabile surplus commerciale con l'estero e il ...

Italia-Cina - Conte : "Intesa per crescere - Nato è Pilastro" - Corsera - : ... Giuseppe Conte, che esclude che l'Italia possa rappresante il 'cavallo di Troia' della Cina in Europa e definisce la Nato "pilastro fondamentale della nostra politica estera"."Non ci sono ragioni ...

Camilleri : "Ferrari nata bene - i Piloti sono molto contenti" : La stagione di Formula 1 è ormai alle porte e l'amministratore delegato di Ferrari Louis Camilleri è fiducioso: 'Pensiamo sempre positivo. Abbiamo sempre le stesse ambizioni. La macchina è nata bene, ...

Camilleri : 'Piloti contenti - macchina nata bene' : 'La macchina è nata bene, siamo abbastanza contenti dei test di Barcellona anche se è difficile capire dove sono gli altri'. Louis Camilleri, ad di Ferrari, parla così della stagione di Formula 1 ...

La Ferrari di Giuseppe Conte e il paradosso del Pil : Secondo il Presidente del consiglio Giuseppe Conte occorre una forte accelerazione della crescita economica italiana:"L'Italia deve correre in un'autostrada a tre corsie con una Ferrari di cui finora non abbiamo premuto l'acceleratore. Adesso abbiamo deciso di farlo".Al diavolo i limiti di velocità, il risparmio energetico, il cambiamento climatico. Al diavolo le riflessioni critiche sulla crescita economica di vent'anni di Beppe Grillo e ...

Gruppo no-vax contesta Beppe Grillo. Il comico come “Pilato” : “Non sono più il capo politico” : contestazione di un Gruppo di 'no-vax' a Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Bologna. Verso la fine dello show, un Gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico per la sua adesione al Manifesto promosso dal virologo Roberto Burioni. Ad alzarsi in piedi e' stata una quindicina di persone nella prima fila della balconata del teatro. Negli striscioni c'era scritto 'Liberta' di scelta' e 'I morti da vaccino ...

Gruppo no-vax contesta Beppe Grillo. Il comico come “Pilato” : “Non sono più capo politico” : contestazione di un Gruppo di 'no-vax' a Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Bologna. Verso la fine dello show, un Gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico per la sua adesione al Manifesto promosso dal virologo Roberto Burioni. Ad alzarsi in piedi e' stata una quindicina di persone nella prima fila della balconata del teatro. Negli striscioni c'era scritto 'Liberta' di scelta' e 'I morti da vaccino ...

Pil - Tria contestato : 'C'è battuta d'arresto più che recessione' : "Alla politica economica e all'azione del governo spetta il compito di creare migliori condizioni per evitare contrazioni dell'economia e riprendere il sentiero crescita nei prossimi trimestri. ...

Pil - Conte : confermiamo nostre valutazioni crescita - recupereremo : Roma, 7 feb., askanews, - 'Noi confermiamo le nostre valutazioni di crescita, stiamo rispondendo a una contrazione generale' ma 'recupereremo questa fase di rallentamento'. Lo ha detto il premier ...

Verdetto Ue su Pil - informativa urgente Tria alla Camera alle 11.30. Conte : 'recupereremo - richieste record per Btp' : alle 11,30 ci sarà un'informativa urgente alla Camera sui dati Istat relativi al prodotto interno lordo nel quarto trimestre 2018 con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Prevista per la mattinata la diffusione delle nuove stime sul Pil da parte della Commissione europea. Secondo i rumor l'outlook sul Pil italiano per il 2019 sarà rivisto ...

La Ue azzera le stime di Conte : "Nel 2019 Pil italiano al 0 - 2%" : L'Europa si prepara a una nuova batosta nei confronti dell'Italia. Nonostante il governo confidi in una crescita più alta del previsto grazie a una maggiore disponibilità economica che porteranno reddito di cittadinanza e quota 100, la Commissione Ue si prepara a rivedere al ribasso le stime del pil italiano. A rivelarlo è l'agenzia Ansa che ha anticipato il report sulle previsioni economiche invernali che sarà pubblicato domani e che prevede un ...

Conte : "Il Pil non è l'unico indicatore della ricchezza di una nazione" : LaPresse, La ricchezza di una nazione non si misura solo sul prodotto interno lordo, ma si misura anche su qualità della vita, tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, la sicurezza ...

Pil e Tav - Martina - Pd - : "Conte vive su Marte" : Maurizio Martina all'attacco del governo e della sua politica economica dopo i nuovi dati negativi sul Pil arrivati dall'Istat. 'Mi domando in che paese viva Conte, non si rende conto che un'Italia in recessione spaventa famiglie e imprese. C'è bisogno ...

Conte e Tria provano a rassicurare - dopo la doccia fredda del Pil con il segno meno. Ma lo spread torna su : 'Ci sono le premesse per un bellissimo 2019, con una ripresa incredibile' l'ottimismo del Presidente del Consiglio. Mentre il ministro dell'Economia allontana lo spettro di una manovra correttiva. Ma ConfindusTria vede nuvoloni all'orizzonte e una crescita annua vicino allo zero. Il differenziale tra Btp e Bund è salito di una quindicina ...