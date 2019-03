Metro Milano | brusca frenata | una ferita Atm | linea M1 Gambara | treno sequestrato

Metrò Milano - sequestrato convoglio : 20.00 Un altro treno del Metrò di Milano è stato sequestrato in seguito all'ennesima brusca frenata di stamane alla stazione Gambara, di un convoglio della linea Rossa in cui è rimasta ferita lievemente una donna. Il sequestro, il secondo nelle ultime settimane, è stato disposto dal pm Ripamonti che indaga per lesioni colpose con il collega Clerici e procuratore aggiunto Siciliano e che riguardano due episodi di frenate brusche per le quali 14 ...

Brusca frenata Metro Milano - una ferita : Milano, 27 MAR - Un altro treno del metrò di Milano è stato sequestrato oggi in seguito all'ennesima Brusca frenata di stamane, alla stazione Gambara, di un convoglio della linea rossa in cui è ...

Più viaggi in metrò - con lo stesso biglietto : le novità a Milano (con un aumento del prezzo) : Milano dice basta al biglietto ordinario "usa e gatta". Nell'arco dei 90 minuti si potrà timbrare il ticket più volte e prendere diversi mezzi tra metro, bus e tram. La novità, come riporta Milano Today, è stata annunciata dal'assessore alla mobilità Marco Granelli dopo una riunione con la maggioranza di centrosinistra in consiglio comunale. Il nuovo biglietto, che segna un'agevolazione maggiore ai pendolari ...

Un'altra frenata brusca della Metro di Milano : nessun ferito - ma è l'ennesimo caso : 'Ma ancora non ho avuto risposta' dice De Chirico, che sottolinea come 'prendere i mezzi sia diventano ormai per i milanesi uno sport estremo in cui si mette a repentaglio la propria incolumità'.

“Metropolis” - a Milano e Saronno due installazioni site-specific di Tommaso Chiappa : Si intitola Metropolis, in omaggio al celebre capolavoro del cinema muto diretto da Fritz Lang nel 1927, il nuovo progetto

Quanti abitanti ha Milano nel 2019 : numero popolazione Comune - Provincia e area Metropolitana : Capitale della moda e della finanza Milano è considerato uno dei centri più importanti in Italia e in Europa per il suo ruolo centrale a livello economico e degli affari. Ma non solo. Il capoluogo lombardo è infatti una tra le città più grandi e popolose d’Italia. Come noto i dati demografici della popolazione sono variati nel corso del tempo, ma in linea di massima a parte qualche battuta d’arresto hanno conosciuto una crescita esponenziale ...

Milano - la procura indaga sulle brusche frenate della Metro : più di 300 in 4 anni. Atm : “Casi diversi - ridurremo l’intensità” : Per ora si indaga per lesioni colpose. Ma se si dovesse accertare che le brusche frenate della metropolitana di Milano sono dovute a un’unica causa, si potrebbe procedere per l’ipotesi più grave di disastro colposo. Dalla procura, per ora, fanno sapere che sono due i fascicoli aperti contro ignoti. Uno riguarda l’episodio del 4 marzo che ha fatto cinque feriti di cui uno con una frattura parziale al bacino. Il secondo vuole fare luce sui fatti ...

Le brusche frenate nel metrò a Milano : Ce ne sono state tre in pochi giorni: l'azienda dice che il problema non è cosa causa le frenate ma la loro "intensità" (e ci sta lavorando)

Rdc : creata cabina di regia Milano Metropolitana : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - E' stato sottoscritto ieri, 11 marzo, un protocollo d'intesa per costituire una cabina di regia per la gestione del Reddito di Cittadinanza. Firmatari dell’intesa l’Inps, il Comune di Milano, la Città metropolitana di Milano, Afol metropolitana e Poste italiane. Il prot

Milano alle prese con il giallo del metrò. Ieri mattina altri 4 feriti per una brusca frenata : Mentre Ieri mattina si è registrata l’ennesima brusca frenata sulla metropolitana di Milano, con quattro contusi in modo lieve e nessuna sospensione della linea, le notizie acclarate sono due. La prima: non è ancora chiara la causa dei continui stop improvvisi della metro. La seconda: dovranno trascorrere ancora alcuni mesi prima che si risolva il ...

Milano - altra brusca frenata in Metropolitana : due contusi : Nuova brusca frenata su un treno della metropolitana di Milano. E' successo l'11 marzo. Il convoglio si è bloccato alla fermata di Cassina de' Pecchi, nell'hinterland della città, lungo la linea 2. I ...

Ennesima brusca frenata della Metro di Milano - quattro feriti. Esposto Codacons in procura : Questa volta la circolazione non è stata sospesa. E i feriti - nessuno è grave - hanno chiesto aiuto al 118 solo in seguito. L’Ennesima brusca frenata della metropolitana milanese si è verificata qualche minuto prima delle 8 del mattino a Cassina de’ Pecchi, sulla linea «verde», hinterland di Milano. quattro passeggeri sono stati soccorsi in «codic...

Ennesima brusca frenata della Metro di Milano - due feriti. Esposto Codacons in procura : Nuova, Ennesima brusca frenata di un treno della metropolitana di Milano. È capitato questa mattina lungo la linea 2, alla stazione di Cassina de’ Pecchi, nell’hinterland della città. I contusi sono due, ma la circolazione non è stata sospesa. L’ultimo caso simile risale a sabato scorso, su un treno della linea 1, all’altezza della banchina di Cado...

MILANO/ Metrò - Scala - Casapound : i nodi di primavera del sindaco Sala : Il sindaco di MILANO Beppe Sala sembra alle prese con decisioni piuttosto difficili, dove non mancano oppositori agguerriti