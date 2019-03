L' incredibile storia di Papillon

Salvato dopo cinque giorni sotto terra : l'incredibile storia del bassotto Ralph : Ralph, un dolcissimo cane bassotto, ha rischiato di pagare a caro prezzo la sua curiosità: i suoi proprietari da cinque...

Accadde oggi : una nave camuffata da isola - ecco l’incredibile storia di un’equipaggio che si è salvato da morte certa : La nave da guerra olandese HNLMS Abraham Crijnssen riuscì a sfuggire ai giapponesi ‘travestendosi’ da isola. Era il 20 marzo 1942 quando, in piena Seconda Guerra Mondiale, un dragamine olandese riuscì ad eludere i giapponesi nascondendosi per ben otto giorni nascosto sotto una finta ‘boscaglia’ che lo faceva assomigliare ad un’isola. L’equipaggio aveva avuto la geniale idea di coprire i ponti con alberi tagliati e ...

John DeLorean - una storia incredibile tra arresti - droga e auto volanti : Il 19 marzo saranno passati quattordici anni dalla morte di John DeLorean. Nel caso ve lo siate chiesti, sì, è proprio a lui che si deve la creazione di una delle auto più leggendarie della storia del cinema e forse della storia in generale, la mitica DeLorean DMC-12 protagonista della trilogia di Ritorno al Futuro. Le 88 miglia orarie, il flusso canalizzatore e le frasi mitiche come «Strade? Dove andiamo noi non ci servono strade» hanno ...

Quei tre Amigos da Oscar. Cuarón - Del Toro - Iñárritu : l'incredibile storia dei messicani che dominano Hollywood : A Hollywood li chiamano i «tre Amigos», e non c'è bisogno di nomi e di cognomi, perché quel magnifico terzetto di amici e di autori, formato da Alfonso Cuarón, Guillermo Del Toro e Alejandro Gonzales ...

Sopravvivere all’Olocausto e morire per pochi grammi di droga : l’incredibile storia di una centenaria : Zofija Kaczan era un’anziana signora di 100 anni che era sopravvissuta all’Olocausto e che ha trovato la morte in una circostanza che fa a dir poco infuriare per i molteplici aspetti che tocca. La donna si era separata dalla famiglia durante la II Guerra Mondiale, quando a causa delle sue origini polacche era stata deportata in un campo di concentramento dal quale era riuscita a uscire viva, ma aveva ritrovato la pace con il marito quando si era ...