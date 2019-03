La nave Mare Jonio è stata dissequestrata | il provvedimento della procura di Agrigento

Viking Sky in avaria nel mare del Nord : impressionante video dalla nave : Viking Sky - Nella giornata di ieri si è diffusa velocemente la notizia di una nave da crociera che a causa di gravi avarie ai motori ha lanciato un SOS. Infatti complice l'avaria e il mare...

Norvegia - nave da crociera in avaria : difficile evacuazione di 1.300 passeggeri - mare in burrasca : Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un incubo per i 1300 passeggeri della Viking Sky. Alle prime ore del pomeriggio, la nave da crociera ha lanciato un Sos, segnalando...

Norvegia - la nave da crociera in avaria nel mare in tempesta : le immagini dell’evacuazione dei 1300 passeggeri : La nave da crociera Viking Sky è in avaria con 1300 passeggeri a bordo al largo delle coste norvegesi a causa di un problema ai motori. Sul posto sono stati inviati navi ed elicotteri per l’evacuazione, ma le operazioni sono rese difficili dal maltempo. In zona, infatti, c’è vento forte con raffiche a 38 nodi e onde alte fino a 9 metri L'articolo Norvegia, la nave da crociera in avaria nel mare in tempesta: le immagini dell’evacuazione dei ...

nave Mare Jonio - indagato Luca Casarini : 'Non ho violato nessuna legge' : Concorso nei reati già contestati al comandante della Nave "Mare Jonio". Il capo missione della Ong Mediterraneo Luca Casarini è stato iscritto nel registro degli indagati. A farlo sono stati il ...

Migranti - Mediterranea protesta davanti a Montecitorio : "Mare Jonio è la nave di tutti" : "Bravo Casarini stavolta mi sei piaciuto". Mario, 63 anni, mette in mostra il cartello per i fotografi. Poi lo gira perché si legga anche l'altro lato "solo 335 arrivi e tanti morti affogati Minniti e Salvini soddisfatti". Ma è una protesta quasi ovattata , il tam tam dei social ha funzionato poco, la manifestazione indetta all'ultimo istante dal gruppo di associazioni di Mediterranea è in tono minore. "Quando Luca si mise ...

Migranti - indagato il comandante della nave Mare Jonio. La Procura convalida il sequestro : Il comandante della nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, Pietro Marrone, è stato iscritto nel registro degli indagati. A procedere all’iscrizione sono stati il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli che si trovano a Lampedusa e che stanno coordinando l’inchiesta – aperta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – sullo sbarco dei 49 Migranti soccorsi dalla nave. Nelle prossime ...

