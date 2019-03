Incidenti | due morti in provincia di Agrigento | traffico bloccato su SS Campobello di

Due Incidenti questa mattina sulla SS115 - quattro feriti : Due incidenti stradali questa mattina a poca distanza uno dall'altro. quattro le persone ferite, trasportate in ospedale dalle ambulanze

Due Incidenti in A4 - riaperta l'autostrada : Mattinata difficile per chi viaggia in autostrada, a causa di un tamponamento tra un'auto e un camion che ha reso necessario bloccare il traffico lungo l' A4 Venezia-Trieste, in direzione di Udine . ...

Boeing 737 Max - due gravi Incidenti in 8 mesi<br>Cina ed Etiopia li lasciano a terra : A poco più di 24 ore dalla tragedia del volo della Ethiopian Airlines, costata la vita a 157 persone, la Cina e l'Etiopia hanno deciso di lasciare a terra tutti i Boeing 737 Max 8 in servizio nei due Paesi fino a nuove verifiche. Il motivo di questa decisione è presto detto: il Boeing 737 Max 8, in servizio in tutto il Mondo dal 2017, è già stato il protagonista di due gravissime tragedie aeree, quella di poche ore fa e quella del 29 ottobre ...

Due Incidenti in 6 mesi : Cina ed Ethiopian Airlines bloccano tutti gli aerei Boeing 737 Max 8 : La Cina ha deciso di bloccare gli aerei Boeing 737 Max 8 , il modello precipitato due volte in 6 mesi: la prima o ottobre in Indonesia , 189 morti, tra cui un italiano; la seconda ieri 10 marzo in ...

Sangue sulla strade abruzzesi - in due diversi Incidenti muoiono un giovane e una donna : L'Aquila - Due persone sono morte in altrettanti incidenti avvenuti questa mattina sulle strade abruzzesi. Un motociclista 25enne ha perso la vita sulla statale 16 a Pineto (Teramo); la sua moto si è scontrata con una Smart condotta da un 78enne, rimasto ferito. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118, ma per il giovane non c'era ormai nulla da fare. Intervenuti anche agenti della Stradale, della Polizia Locale e ...

Incidenti stradali - Salvini : due morti per uno str.. a spasso : Roma, 4 mar., askanews, - "Qualcuno deve farsi un serio esame di coscienza perchè due bimbi hanno perso mamma e papà perchè un infame che doveva essere in galera e invece guidava ubriaco, tossico, ...

Carmelo Sigona e Giuseppe Santamaria : morti ieri in due Incidenti : Carmelo Sigona e Giuseppe Santamaria sono morti ieri in due incidenti. Il primo è avvenuto a Novara di Sicilia mentre il secondo a Pozzallo

Sheyla Hershey : le protesi di silicone al seno le salvano la vita durante due Incidenti : Sheyla Hershey è una modella brasiliana, famosa per aver ottenuto nel 2011 il Guinness World Record per gli impianti mammari più grandi del mondo; infatti, si è operata ben trenta volte per aumentare il seno, raggiungendo una taglia americana 38KKK. Un’assurda esagerazione che alla fine le ha salvato la vita per due volte a seguito di violenti fuori pista a bordo della propria auto. L'ultimo episodio si è ripetuto proprio nel gennaio di ...

Pordenone - Incidenti in montagna : morti due escursionisti : Sono morti a poche centinaia di metri di distanza, percorrendo la stessa via d'alta montagna, a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro. Si tratta di due escursionisti friulani caduti da un'...

Pordenone - trovati morti due escursionisti : vittime di diversi Incidenti nella stessa zona : Domenica di tragici incidenti in montagna nell'Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo (Pordenone). Due escursionisti sono morti in due cadute avvenute nello stesso punto ma in momenti diversi. I corpi sono stati recuperati dai soccorritori intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato da un gruppo di alpinisti.Continua a leggere

Incidenti in montagna : morti i due escursionisti feriti - caduti nello stesso punto in momenti diversi : Sono stati recuperati questo pomeriggio i corpi privi di vita dei due escursionisti caduti nell’Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo (Pordenone). Si tratta di due uomini di cui non sono ancora state rese note le generalità. Quando il personale medico è stato sbarcato dall’elicottero, nella zona impervia dove sono avvenuti gli Incidenti, ha potuto soltanto constatare il loro decesso. I due sono caduti nello stesso punto in due momenti ...

Incidenti A22 - oltre 100 veicoli coinvolti in due tamponamenti : c'è un morto : A causare gli Incidenti sarebbe stata la fitta nebbia. I vigili del fuoco hanno soccorso gli autisti rimasti bloccati...

Incidenti a catena sull'A1 a causa della nebbia : due feriti : Maxiemergenza sull'autostrada A1 per un grosso tamponamento causato dalla nebbia. Due feriti sono stati portati in codice giallo agli ospedali di Piacenza e Lodi, altri devono ancora essere valutati. ...

Incidenti stradali : morti due ragazzi : SIRACUSA, 19 FEB - Due ragazzi Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, di 16 e 17 anni, sono morti intorno alle 3 in un incidente stradale all'alba di oggi in via Montessori, a Noto, in provincia di ...