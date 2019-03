Incendio discarica di Mariano Comense | M5S | ' Basta proroghe sulla chiusura'

Incendio nella discarica di Mariano Comense - il sopralluogo dell'assessore regionale Cattaneo : Infine Cattaneo ha rivolto un appello al ministro dell'Ambiente Sergio Costa perché 'acceleri l'emanazione dei decreti sull'end of waste per permettere di dare seguito al percorso verso un'economia ...

Incendio in discarica a Carsoli - in campo l'Arta per rilievi su tossicità fumo : L'Aquila - Arta Abruzzo è intervenuta questa mattina in località Recocce di Carsoli, in provincia di L’Aquila, per gli accertamenti ambientali necessari a seguito di un vasto Incendio che ha interessato dalla mezzanotte una discarica abusiva adiacente all’autostrada, da tempo sotto sequestro. Allertati intorno alle 8 dal sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, i tecnici Carlo Bellina Agostinone e Francesco Benedetti del Distretto ...