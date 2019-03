Evolve 65e | gli auricolari professionali wireless

laragnatelanews

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Arrivano ad arricchire l’offerta deglii nuovi65e,con soft neckband, leggeri ma ultra-performanti sia per l’ambito professionale, che per un utilizzo generale in movimento.Come ultimo prodotto dell’innovativa seriedi Jabra, il nuovo modello combina comfort e semplicità di utilizzo con una qualità del suono di livello professionale, rendendo gliideali per i professionisti in modalità mobile. Il neckband morbido offre uno stile confortevole per chi preferisce la libertà di un auricolarema ama meno le cuffie tradizionali.Glisono progettati per offrire un audio professionale certificato UC e sono dotati anche della certificazione Skype for Business,garantendo agli utenti una qualità cristallina delle chiamate o della fruizione della musica, per uno stile di vita lavorativo in movimento. ...

