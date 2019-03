De Vrij rischia un altro forfait con la Lazio | i dettagli

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ieri Denon si è allenato, le condizioni saranno monitorate giornalmente ma ilcontro laè un’ipotesi concreta.E sarebbe il terzo consecutivo di fronte alla sua ex squadra. L’ultima sfida diretta resta quella del maggio 2018, ultima giornata del campionato scorso, gara decisiva ai fini della qualificazione in Champions League, con il difensore sfortunato protagonista in campo.De Vrji salta spesso la sfida contro laPoi, da quando ha cambiato maglia, il centrale non ha più affrontato i suoi vecchi compagni. A ottobre, all’Olimpico in campionato, Spalletti lo lasciò fuori a sorpresa dai titolare e poi spiegò così la scelta dopo il match: «Stefan è un ragazzo emotivo, l’ho lasciato fuori perché sarebbe stato fischiato per tutta la gara».Il replay a fine gennaio, quarti di finale di Coppa Italia. Denon fu neppure convocato da Spalletti, colpa di un ...

passione_inter : Nazionali, l'Olanda perde in casa al fotofinish contro la Germania: Koeman non rischia de Vrij, solo tribuna - - gioargna : @CiPu96E Anche a me. Però lo terrei in prestito ancora un po'... Se dovessero rimane Skriniar e de Vrij e se dovess… -