romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2019)– “Ho molta vicinanza nei confronti di Virginia, ci siamo conosciuti quando era consigliere del M5s e abbiamo avuto l’occasione di incontrarci due volte da quando sono presidente. Ha tutta la mia vicinanza perche’ ha un compito molto complicato e molte delle cose che non funzionano non dipendono solo da lei ma sono problemi che si trascinano da diversi anni. C’e’, inoltre, un problema piu’ complesso di crisi della citta rispetto al suo ruolo di Capitale: lo stato non investe sulla citta, anzi fa il contrario. Basti vedere come ha gestito la questione del debito. Quindi c’e’ un tema piu’ complesso attorno alle vicende dinel suo insieme”. Cosi’ il presidente del III Municipio ed ex assessore all’Urbanistica ai tempi della giunta Marino, Giovanni, a quanto si legge sul sito di Radio Radio dove ...

romadailynews : Caudo: vicino a sofferenze Raggi, ma Roma non può continuare così: Roma – “Ho molta… -