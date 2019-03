Bambina salvata con l’autotrapianto polmonare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Unaaffetta da cardiopatia congenita e con una grave malformazioneè statada una équipe dell’ospedale Gaslini di Genova che ha realizzato un autotrapianto. È il primo caso su un paziente pediatrico. I medici hanno dovuto inventare una strategia terapeutica innovativa per dare una possibilità alla piccola paziente (10 anni di Varese), candidata a trapianto di cuore e polmone, che era stata rifiutata da 6 centri trapianto nazionali ed internazionali per l’estrema gravità e fragilità delle sue condizioni, riferisce l’ospedale. Per prima è stata recuperata la funzionalità del cuore, in seguito quella dei polmoni, attraverso l’assistenza in Ecmo (un dispositivo salvavita che sostituisce la funzione di cuore e polmoni) e quattro interventi innovativi ad altissima complessità.Oggi, dopo 75 giorni vissuti collegata all’Ecmo, laè ...

