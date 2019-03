Abiteboul vuole una F1 più attenta all’ambiente

motorinolimits

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Secondo il boss Renault, la F1 dovrebbe pensare a introdurre gli e-fuel. In un mondo sempre più attento all’ambiente,pensa che la F1 non abbia fatto abbastanza nel 2014 introducendo i motori ibridi. “Sta a noi farein modo che le nuove generazioni siano ancora interessate alle gare in circuito“, ha detto ad Auto Bild. … L'articolouna F1 piùall’ambiente MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

