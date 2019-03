Wind non funziona? Down in quasi tutta Italia e disservizi per Internet | SMS e chiamate

Dominik Windisch : “Neanche mi ero reso conto di essere primo. Non ho paura del vento. Ho mangiato tanto per festeggiare…” : ESCLUSIVA OA SPORT – Dominik Windisch ha scritto una delle pagine più belle ed indelebili dello sport italiano, conquistando una storica quanto inaspettata medaglia d’oro nella mass start ai Mondiali di biathlon. Il 29enne di Rasun ha compiuto una rimonta da sogno, se pensiamo che dopo il primo poligono si trovava in 24ma posizione e restava comunque ancora undicesimo prima dell’ultima sessione di tiro, nella quale si è ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dominik Windisch : “Sono riuscito a gestire bene il vento - ma all’ultimo poligono per me non era così forte” : Giornata storica per l’Italia ai Mondiali di Biathlon: dopo l’oro di Dorothea Wierer, anche nella mass start maschile ha vinto un azzurro: si tratta di Dominik Windisch, che a fine gara ha parlato al sito federale, cercando di esprimere tutta la propria gioia per una medaglia insperata alla vigilia ed incredibile per come si era messa la gara all’inizio. Queste le parole dell’azzurro: “Sensazione fantastica, sono ...

Tim - Wind - Vodafone e Tre : blocco servizi VAS non richiesti - come farlo : Tim, Wind, Vodafone e Tre: blocco servizi VAS non richiesti, come farlo servizi VAS non richiesti, la guida per bloccarli Spesso gli utenti di telefonia mobile clienti di compagnie come Tim, Wind, Vodafone e Tre si trovano inconsapevolmente dei servizi a sovrapprezzo, i cosiddetti servizi VAS. Molti di questi non sono stati richiesti, ma nella maggior parte dei casi l’attivazione è avvenuta per errore, o rispondendo a un messaggio sul proprio ...

Windows 10 on ARM può essere installato su Nintendo Switch e - no - non è uno scherzo : E’ probabilmente da più di un anno che assistiamo a gruppi di sviluppatori indipendenti, amatoriali e fan Microsoft che studiano metodi per installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL con il relativo supporto ai software WIN32. I progressi sono stati impressionanti tanto è vero che ormai viene garantita persino la compatibilità con la connessione WI-FI e il dual-boot, ma se vi dicessi che questo sistema operativo può essere installato ...

Windows non carica profilo utente : come risolvere e accedere : Uno degli errori piuttosto frequenti e fastidiosi è quello del profilo utente che non si carica e non apre il desktop. Questo errore causa un continuo caricamento una volta inserita la password di accesso oppure mostra leggi di più...

Non per tutti il modem libero Wind : aumentano pure i costi del noleggio dall’11 febbraio : Per i nuovi clienti è sempre possibile usufruire del modem libero Wind quando si attiva una nuova linea fissa di casa? La risposta a questa domanda è no purtroppo, anzi da domani lunedì 11 febbraio proprio l'apparato di connessione abbinato a determinate tariffe costerà di più rispetto al solito. Cerchiamo di capire qual è l'ultima mossa del vettore arancione che di certo non farà felice molti. I piani da segnalare per la mancata possibilità ...

Mantenere supportato Windows 7 potrebbe non essere conveniente per le aziende : Abbiamo già riportato in un nostro recente articolo che il 14 gennaio 2020, ovvero tra meno di un anno, terminerà ufficialmente il supporto di Microsoft per Windows 7 anche se le aziende potranno comunque posticipare questa data di tre anni con un sovraprezzo. Grazie alle indiscrezioni diffuse nelle ultime ore da Mary Jo Foley, una delle giornaliste più famose e “storiche” esperte nelle notizie relative al Colosso di Redmond, ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 ma non Windows 10 Mobile : Solitamente To-Do, l’app di liste e promemoria sviluppata da Microsoft, si è sempre aggiornata sia su Windows 10 che su Windows 10 Mobile essendo una UWP a tutti gli effetti. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento rilasciato poche ore fa sullo store e numerato 1.49.2243.0, risulta attualmente disponibile soltanto per PC e tablet, esclusivi quindi gli smartphone con a bordo il sistema operativo di casa Redmond. Da alcune settimane si ...