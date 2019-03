Whatsapp | nuova funzione contro la diffusione di bufale

Nuova versione bet di Whatsapp : Novità nelle funzioni di Whatsapp, con una Nuova versione bet dell'app che consente di aprire link senza uscire dalla piattaforma. Privacy protetta

Whatsapp - Facebook e Instagram nuovamente giù ieri : Giovedì sera WhatsApp ha smesso di funzionare verso le 18.00. Tutti i messaggi e gli allegati sono rimasti “appesi” per diverse ore. Tutti a prendersela con le varie Compagnie telefoniche, che per una volta potevano avere una responsabilità marginale. Diciamo che a singhiozzo e per un po’ alcune hanno funzionato più d’altre, poi lo stop. Si parla di un errore su infrastruttura di rete. La disfunzione ha riguardato ...

Nuova fase per i pagamenti con Whatsapp - l’atterraggio in Europa è vicino : Più che doveroso è tornare a parlare di pagamenti con WhatsApp, visto che la funzione dedicata alle transazioni via app di messaggistica dovrebbe diffondersi in maniera più capillare nell'immediato. Il più che autorevole informatore sull'argomento WABetaInfo ci ha informati in effetti proprio dell'arrivo della feature in Europa della gradita novità. Un piccolo passo indietro per sottolineare come i pagamenti con WhatsApp siano stati ...

Nuova Zelanda : Facebook e Whatsapp fuori uso - gli utenti chiamano la polizia : I poliziotti neozelandesi hanno dovuto fare i conti con delle 'emergenze' fuori dal comune nella giornata del 13 marzo 2019. Le forze dell'ordine sono state contattate da diversi utenti del web che hanno segnalato l'impossibilità di utilizzare Facebook e WhatsApp. In Italia il 'down day' ha suscitato diverse reazioni, soprattutto su Twitter, uno dei pochi social a funzionare. In Nuova Zelanda le innumerevoli lamentele hanno spinto i poliziotti a ...

Whatsapp dovrebbe integrare una nuova funzione per smascherare le fake news : WhatsApp potrebbe integrare una funzione di ricerca inversa delle immagini su Google per permettere agli utenti di smascherare più facilmente le fake news. L'articolo WhatsApp dovrebbe integrare una nuova funzione per smascherare le fake news proviene da TuttoAndroid.

Stop a Whatsapp durante i venerdì della Quaresima : nuova proposta dal 6 marzo : Niente utilizzo di Whatsapp durante i venerdì della Quaresima. Questo l'ultimo appello che giunge direttamente dalla parrocchia di Lavis, con cui possiamo individuare uno spunto destinato a far discutere molto nel corso dei prossimi giorni. La proposta nasce con il chiaro intento da un lato di infliggere alle persone una sorta di penitenza, una sorta di sacrificio, in un periodo dell'anno molto particolare per tutti i credenti. Dall'altro, ...

Nuova falla individuata su Whatsapp a favore di chi ci spia : privacy a rischio a fine mese : Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in esame in queste ore per quanto riguarda WhatsApp, soprattutto in riferimento a coloro che, tendenzialmente, prestano maggiore attenzione a questioni come privacy e sicurezza. Dopo avervi parlato delle ultime notizie dal punto di vista dello sviluppo software per la popolare app, infatti, in queste ore tocca tornare su un argomento delicato. Mi riferisco al recente aggiornamento che ha ...

Nuova grafica di Whatsapp per Android con la beta 2.19.45 : Se ieri vi avevamo parlato di alcuni importanti passi in avanti per conto di WhatsApp per iPhone, questa volta a ballare è la versione per dispositivi Android, che accoglie la beta 2.19.45, un'iterazione tendenzialmente chiamata a dare una bella rinfrescata all'interfaccia grafica, a partire dal menu dedicato alle impostazioni. Cambiano le icone relative a ciascuna opzione, anche nei sottomenu. Il layout appare più lineare e gradevole, proprio ...