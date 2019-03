Spazio | Italia-Cina | prosegue cooperazione su satellite cinese CSES

Agrumi - tasse - Spazio - archeologiaEcco i 29 accordi tra Italia e Cina : Arance, reperti archeologici, esplorazione spaziale, gemellaggi tra città e regioni di Italia e Cina. Sono questi gli argomenti al centro delle intese istituzionali sottoscritte a Villa Madama, nell'ambito della visita del presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Oltre a questi 19 documenti, sono stati sottoscritti 10 accordi commerciali, per un totale di 29 intese Segui su affarItaliani.it

Fisco - beni culturali - Spazio e alimenti : ecco i 19 accordi siglati tra Italia e Cina : COOPERAZIONE SCIENTIFICA Memorandum d'intesa tra il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Italiano e il ministero della Scienza e Tecnologia cinese sul rafforzamento della cooperazione su ...

Italia-Cina - non solo la nuova “Via della Seta” : Energia - Tecnologia - Spazio - ecco quali sono i 29 accordi strategici firmati a Roma : 1/50 Roberto Monaldo/LaPresse ...

Spazio - lanciato con successo Prisma. Il satellite italiano è in orbita : E' stato lanciato, alle 2.50 ora italiana, dalla base europea di Kourou, Guyana francese,, il satellite italiano Prisma. Un missione che conferma il primato dell'Italia nel settore dell'Osservazione ...

Lanciato con successo il satellite italiano PRISMA : il sottosegretario Giorgetti “orgoglioso del ruolo dell’Italia nello Spazio” : Oggi abbiamo confermato il ruolo dell’Italia come paese guida nel campo dell’osservazione e monitoraggio della Terra dallo Spazio. – ha commentato Giancarlo Giorgetti sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il lancio del satellite PRISMA è frutto di una capacità nazionale che coinvolge il processo di ricerca, sviluppo industriale e tecnologico e produttivo in tutti gli ambiti della filiera spaziale. Il ...

Spazio - satellite italiano Prisma è in orbita attorno alla Terra : Milano, 22 mar., askanews, - Prisma è in orbita. Il decollo è avvenuto questa mattina alle 2.50. Il satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana realizzato da OHB Italia e Leonardo osserverà la Terra ...

Il territorio di Messina verrà monitorato dallo Spazio : ecco l’accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana per il progetto “Cosmo-Skymed” : Messina verrà monitorata dallo spazio. La Giunta Comunale ha approvato l’accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la fornitura di immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2014-2023. l’accordo di programma, che sarà sottoscritto per il Comune, dall’assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e per l’ASI, dal direttore ...

Spazio - tutto pronto per il lancio di «Prisma» - il satellite italiano chiavi in mano : ... dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, osserverà la Terra con una strumentazione elettro-ottica estremamente innovativa sfruttando il sensore iperspettrale operativo più potente al mondo.

L'Europa chiude lo Spazio aereo ai Boeing 737 Max - scatta lo stop anche in Italia : L'Europa ferma i Boeing 737 Max dopo il disastro aereo in Etiopia. I velivoli dello stesso tipo resteranno a terra in tanti altri paesi, dalla Cina all'Australia, dall'Argentina all'India. Gli Stati Uniti al momento resistono, ma hanno chiesto alla compagnia produttrice di aggiornare il software di quel modello diaereo

Mezza Europa (anche l'Italia) chiude Spazio aereo ai Boeing 737 Max : Di ora in ora aumenta il numero di Paesi che chiudono il proprio spazio aereo ai Boeing 737 Max, gli aerei uguali a quello di Ethiopian Airlines precipitato la mattina del 10 marzo 2019. Il Regno Unito ha deciso la chiusura oggi, ma potrebbe essere imitato da molti altri Paesi europei, perché l'Easa, l'agenzia europea che si occupa di vigilare sul trasporto aereo, sarebbe intenzionata a prendere la stessa decisione. Già ieri Cina, Indonesia, ...

Anche l'Italia blocca i Boeing 737 Max 8 : Spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa : A livello di compagnia aerea, invece, secondo il database di Cirium è l'americana Southwest Airlines - principale vettore a basso costo del mondo - ad avere in flotta il maggior numero di nuovi ...

