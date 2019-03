Parlamento Ue | dal 2021 stop a cambio ora solare-legale

Ora legale abolita dal Parlamento Europeo : ecco adesso cosa avviene : E' notizia di oggi quella della decisione del Parlamento Europeo di porre fine all'ora legale. Per meglio dire, con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata la risoluzione...

Copyright - via libera dal Parlamento europeo alla riforma. Ecco le novità più importanti : Google: riforma impatta su economia digitale e dei creativi "La direttiva sul Copyright è migliorata, ma porterà comunque ad incertezza giuridica e impatterà sulle economie creative e digitali dell'...

Riforma copyright - cosa prevede il testo sul diritto d'autore varato dal Parlamento Europeo : La Riforma del copyright votata dal Parlamento Europeo è basata sull'accordo di compromesso raggiunto con il Consiglio Ue lo scorso febbraio. Di seguito i principali punti della proposta di direttiva. ...

Copyright - cosa dice la direttiva approvata dal Parlamento Ue : tutto quello che c’è da sapere : La pagina italiana dell’enciclopedia online non è accessibile per protesta contro la possibile approvazione della direttiva europea sul diritto d’autore. Ecco cosa prevede

Ora legale abolita - Parlamento Europeo approva la fine del passaggio dall’ora solare : l’ultimo sarà nel 2021 : Il 30 marzo prossimo bisognerà tirare avanti di un’ora le lancette degli orologi, per passare così dall’ora legale all’ora solare. Questa però potrebbe essere una delle ultime volte che lo faremo perché il Parlamento Europeo ha votato a favore dell’abolizione dell’ora legale nel 2021. Con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata quindi la risoluzione legislativa che stabiliva la fine del passaggio ...