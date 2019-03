Copyright spacca il Parlamento Ue - alla fine Bruxelles approva nuova direttiva : Il parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sul Copyright nel mercato unico digitale, ponendo fine a tre anni di lunghi e difficili negoziati, segnati dalle polemiche per la necessita' di garantire la liberta' su internet e la giusta remunerazione ai titolari dei diritti autore. Il testo e' stato approvato con 348 voti a favore, 274 contro e 34 astensioni. La direttiva intende garantire che diritti e obblighi del diritto d'autore si ...

Parlamento Ue approva riforma copyright : ANSA, - STRASBURGO, 26 MAR - Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto d'autore. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove ...

I diritti d’autore spaccano il Parlamento Ue - ma alla fine Bruxelles approva la nuova direttiva : Il parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sul copyright nel mercato unico digitale, ponendo fine a tre anni di lunghi e difficili negoziati, segnati dalle polemiche per la necessita' di garantire la liberta' su internet e la giusta remunerazione ai titolari dei diritti autore. Il testo e' stato approvato con 348 voti a favore, 274 contro e 34 astensioni. La direttiva intende garantire che diritti e obblighi del diritto d'autore si ...

Copyright : il Parlamento europeo<br> ha approvato la "temuta" riforma : 348 sì, 274 no (tra cui quelli di Lega e M5S) e 36 astenuti: la votazione sulla temutissima riforma del Copyright si è tenuta oggi al Parlamento Europeo di Strasburgo e ha visto approvare la nuova direttiva sul diritto d'autore. Si tratta di una riforma molto vasta, che non si può sintetizzare in poche parole, ma il "cuore" della nuova direttiva è che mira a salvaguardare creatori ed editori di notizie che potranno negoziare ...

La controversa direttiva sui diritti d’autore ha ricevuto oggi l’approvazione finale dal Parlamento Europeo : Il Parlamento Europeo ha approvato oggi, con una discreta maggioranza, la nuova direttiva sui diritti d'autore, che include i controversi articoli 11 e 13. L'articolo La controversa direttiva sui diritti d’autore ha ricevuto oggi l’approvazione finale dal Parlamento Europeo proviene da TuttoAndroid.

Copyright - l’EuroParlamento approva la direttiva per il diritto d’autore in Rete : I favorevoli sono stati 348, i contrari 274, gli astenuti 36: nonostante il lobbying delle multinazionali del digitale

La direttiva Ue sul copyright è stata approvata dal Parlamento Europeo - Sky TG24 - : Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d'autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti

Copyright - il Parlamento Ue approva riforma diritto d'autore : approvata dal Parlamento europeo la riforma del . Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d'autore in Internet è ...

EuroParlamento approva riforma copyright : Il Parlamento Europeo ha approvato poco fa, in sessione plenaria a Strasburgo, la nuova direttiva Ue sul diritto d'autore . "Il testo è approvato", ha annunciato il presidente dell'Aula Antonio Tajani.

L’EuroParlamento approva la direttiva europea per il diritto d’autore in rete : I favorevoli sono stati 348, i contrari 274, gli astenuti 36: nonostante il lobbying delle multinazionali del digitale

Copyright - cosa dice la direttiva approvata dal Parlamento Ue : tutto quello che c’è da sapere : La pagina italiana dell’enciclopedia online non è accessibile per protesta contro la possibile approvazione della direttiva europea sul diritto d’autore. Ecco cosa prevede

Copyright - il Parlamento europeo approva la direttiva Ue. Cosa cambia ora : Il Parlamento europeo ha dato l’ok alla direttiva sul Copyright con le nuove regole sul diritto d’autore. Il via libera dall’aula di Strasburgo all’accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d’autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Le nuove norme Ue sul Copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a ...

L’EuroParlamento approva la direttiva europa per il diritto d’autore in rete Cosa cambia-Quello che c’è da sapere : I favorevoli sono stati 348, i contrari 274, gli astenuti 36: nonostante il lobbying delle multinazionali del digitale

Ora legale abolita - Parlamento Europeo approva la fine del passaggio dall’ora solare : l’ultimo sarà nel 2021 : Il 30 marzo prossimo bisognerà tirare avanti di un’ora le lancette degli orologi, per passare così dall’ora legale all’ora solare. Questa però potrebbe essere una delle ultime volte che lo faremo perché il Parlamento Europeo ha votato a favore dell’abolizione dell’ora legale nel 2021. Con 410 voti a favore, 192 contrari e 51 astenuti, è passata quindi la risoluzione legislativa che stabiliva la fine del passaggio ...