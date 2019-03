wired

(Di martedì 26 marzo 2019) Mentre c’è grande attesa per l’ambiziosa serie tv che Amazon Prime Video realizzerà a partire da Il, l’universo narrativo di JRR Tolkien (protagonista lui stesso di un’imminente pellicola biografica) continuerà ad espandersi grazie a un nuovo mezzo espressivo, quello dei videogiochi. L’azienda di sviluppatori tedeschi Daedalic, infatti, ha annunciato l’di un nuovo gioco intitolato Lord of the Rings:. Come s’intuisce l’avventura videoludica si concentrerà sul celebre personaggio della saga e lo seguirà dopo che entra in possesso dell’unico anello, avvenimento che ne segnerà definitivamente l’esistenza.Personaggio minore ne Lo Hobbit, dove ritrova l’anello forgiato dal malvagio Sauron e poi lo perde in favore di Bilbo Baggins sfociando così nella follia,torna come ambigua ...

- micheleiurillo : Il Signore degli anelli, in arrivo un videogioco su Gollum -