Ryanair non aspetta | resta a terra sedicenne  in chemioterapia

Ryanair non aspetta : resta a terra 16enne in chemioterapia : Lunedì 18 marzo alle 5:45 una ragazza di 16 anni, reduce dal terzo ciclo di chemioterapia, si è presentata al check-in del volo Ryanair per rientrare a casa: l'orario di partenza per il ritorno vicino Oristano era previsto alle 6:50. "Prossima partenza? Mercoledì". La compagnia di volo ha così vietato l'imbarco: ma grazie all'ostinazione dello zio accompagnatore - si legge su La nuova Sardegna - la ragazza è riuscita lo stesso a tornare a casa ...

Ryanair - accertate gravi violazioni su contributi e manodopera : “Solo nel 2014 oltre 9 milioni di tasse non pagate” : Solo per l’anno 2014 Ryanair non ha pagato oltre nove milioni di euro di tasse. È quanto accertato dall’Ispettorato nazionale del lavoro, insieme agli ispettori di Inps e Inail: nella fattispecie si tratta di violazioni contributive e illecito ricorso a manodopera dipendente da società terze. “Le somme ascritte a debito della compagnia irlandese ammontano a complessivi 9.228.460,56 euro a titolo di contributi e di somme ...

Ryanair - jv Alitalia-EasyJet non minaccia : MILANO, 26 FEB - Ryanair non teme un'eventuale joint venture tra EasyJet e Alitalia ed è convinta di vincere il ricorso contro la multa da 3 milioni di euro inflitta dall'Antitrust per la nuova ...

Ryanair non teme l'Antitrust né la presenza di easyJet in Alitalia : La multa comminata dall'Antitrust sulla policy dei bagagli a mano arma il fronte legale di Ryanair e il Chief commercial officer del vettore irlandese, David O'Brien , non usa mezzi termini per ...

Antitrust - multa a Wizz Air e Ryanair : il trolley non si può negare : L'Antitrust ha multato le compagnie aeree Wizz Air e Ryanair per le regole che l'anno scorso hanno imposto sui bagagli a mano. L'Autorità ha cominciato a indagare sul fatto già da settembre 2018 quando le compagnie imposero un sovrapprezzo sui biglietti se il passeggero portava con sé un trolley, ora ha stabilito che queste regole costituiscono una pratica commerciale scorretta. Antitrust multa Ryanair e Wizz Air L'Antitrust ritiene che il ...