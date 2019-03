Roma | ancora un rogo in un impianto di trattamento rifiuti

Rifiuti a Roma - ancora un rogo in un impianto di trattamento : brucia quello di Rocca Cencia : E' l'ultimo di proprietà dell'Ama, la municipalizzata dei Rifiuti cittadina, dopo l'incendio che a dicembre distrusse l'altro centro Tmb al Salario. "Aria irrespirabile". Raggi: "Se è un attacco devono sapere che non ci piegheremo"

Roma - Gonalons vuole il Siviglia. L'agente frena : «Ancora presto per decidere» : Roma - Gonalons vuole il Siviglia , ma non è detto che i Siviglia voglia ancora Gonalons. A frenare le dichiarazioni d'amore del centrocampista francese per il club andaluso ci ha pensato L'agente di ...

Milan - Romagnoli muro invalicabile. Ma il derby brucia ancora : solo una statistica, ma è lusinghiera: Alessio Romagnoli non è mai stato dribblato in questa stagione. Nell'uno contro uno, insomma, il capitano rossonero s'è rivelato un muro invalicabile. Come lui, ...

Giuseppe Conte : "Silvia Romano? Seguiamo il caso - ma non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : "Il caso di Silvia Romano lo stiamo seguendo dal giorno in cui è stata rapita, attraverso canali di discrezione ovviamente. Più che i canali diplomatici è la nostra intelligence che ci sta lavorando. Nel riserbo che devo mantenere c'è stato un attimo in cui sono stato confidente che avessimo un risultato buono a portata di mano. Purtroppo, però, sono gruppi che sono stati individuati ma non siamo ancora ...

Ford Italia e GTB Roma ancora insieme per sensibilizzare sulla stanchezza alla guida : Quando hai sonno, non metterti alla guida." I soggetti dei video sono diversificati, dallo sport , agli animali fino a video virali classici, per poter colpire differenti target in base alle loro ...

C’è una Roma che ancora fa sognare : 5-0 al Chievo per le ragazze di Bavagnoli : Roma – C’è una Roma ancora in grado di far sognare i suoi tifosi. Una Roma ‘Testaccina’, battagliera e tenace, che piega gli avversari sulla carta meno blasonati e non si spezza quando affronta quelli più forti. Una Roma ‘Femmina’ e per questo altrettanto bella. Stiamo parlando delle ragazze di coach Elisabetta Betty Bavagnoli, alla loro prima esperienza nel campionato di A femminile con indosso la casacca ...

Roma - Kluivert : 'A volte penso sarebbe bello essere ancora all'Ajax' : Roma - Kluivert ammette di avere qualche rimpianto nell'aver lasciato l'Ajax per la Roma : 'È stato meraviglioso vedere l'Ajax vincere contro il Real Madrid - ha detto l'attaccante giallorosso a Fox ...

Tonfo Roma - la Spal vince ancora : Questa partita può essere considerata il simbolo perfetto di questa stagione, un’agonia senza fine, un harakiri continuo che non da un attimo di pace. Ma non avrebbe potuto essere altrimenti, visto che la Roma quest’anno non è mai stata una squadra vera, complici soprattutto i disastri compiuti da un Direttore Sportivo che, come il più vigliacco dei capitani, ha anche avuto l’indecenza di abbandonare la nave a 12 giornate dalla fine del ...

Spal-Roma - i giallorossi affondano ancora una volta : addio Champions? Rocchi ancora disastroso : Flop. Non ci sono altre parole per descrivere l'ennesimo naufragio della Roma in questa stagione. Una trasferta quella a Ferrara contro la Spal che doveva servire ai giallorossi per guadagnare punti ...

La strage di alberi - beffa a Roma : tagliati quelli sani - quelli malati ancora in piedi : di Michela Allegri Il sospetto è che, nella fretta di correre ai ripari dopo gli incidenti a raffica che si sono verificati negli ultimi mesi, siano stati abbattuti sani, lasciando le strade di ...