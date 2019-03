Programmi TV di stasera | lunedì 25 marzo 2019 Su Rai1 ultimo appuntamento con «Il Nome

davidemaggio

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ildella Rosa, ore 21.20: Ildella Rosa – Ultima Puntata – 1^TvFiction di Giacomo Battiato del 2018, con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi. Prodotta in Italia/Germania. Trama: Arrestando Remigio e processandolo per eresia, Bernardo è riuscito non soltanto a far fallire la Disputa ma a coinvolgere i francescani nella stessa accusa di eresia, condannando la loro visione di una Chiesa povera come fomentatrice di violenza. Malachia, intanto, è riuscito a mettere le mani sul libro e a riportarlo al sicuro nella biblioteca. Bernardo sottopone Remigio a un durissimo processo accusandolo non solo dei delitti commessi da dolciniano, ma anche di quelli avvenuti nell’abbazia. Distrutto dalle torture e sollecitato dalle promesse dell’Inquisitore, Salvatore testimonia contro l’amico ...

