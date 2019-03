Nazionale | Rami e Adam al Tardini per la partita contro il Liechtenstein

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ramy Shehata eEl Hamami, i due ragazzini-eroi di Crema saranno ospiti della Figc, insieme ai genitori, aldi Parma per ladellaitalianail. La Federcalcio ha voluto donare loro una serata speciale per rendere merito al loro atto quando riuscirono ad avvertire le forze dell'ordine che salvarono i 51 studenti della scuola media 'Vailati' di Crema (Cremona) rapiti dall'autista del bus che li trasportava.

