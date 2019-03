Milano | ricercatori scoprono i meccanismi con cui la leucemia inganna il sistema

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Una ricerca italiana ha finalmente svelato il meccanismo con cui le cellule tumorali riescono a oltrepassare le barriere immunitarie dell'organismo umano. La scoperta viene da un gruppo didell'Irccs Ospedale San Raffaele diche ha analizzato nei dettagli il percorso effettuato dalle cellule maligne che riescono a sfuggire al controllo delimmunitario in seguito al trapianto del midollo osseo. Lo studio in questione, effettuato in collaborazione con Airc, è stato descritto in maniera dettagliata su Nature Medicine e Nature Communications.Perché lasfugge alimmunitario La scoperta del meccanismo dellaè stata realizzata grazie ad un'analisi delle cellule tumorali e dei linfociti T prima e dopo la terapia di trapianto di midollo osseo. I risultati della sperimentazione hanno condotto ia ipotizzare due soluzioni ...

noblogs : rsp wrote a new post, Milano: il pellegrinaggio dei fasci. Quando si parla di fasci extraparlamentari, si definisce… - alioscia_castro : RT @DinamoPress: Dal 12 al 14 aprile il terzo incontro euromediterraneo Economia dei lavoratori e delle lavoratrici @RiMAFLOWit fabbrica re… - emanuelecarioti : RT @polimi: 100 nuovi ricercatori al @polimi. Lo annuncia il Rettore Ferruccio Resta: 'Un segnale forte per #ricerca e #innovazione. Un mes… -