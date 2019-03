José Mourinho | stoccata a Zinedine Zidane | ' Tre Champions? Ora deve costruire una squadra'

Josè Mourinho sul ritorno di Zidane : “è perfetto per il Real Madrid” : Il ritorno di Zinedine Zidane “è perfetto per il Real Madrid”. Sono le importanti dichiarazioni di Josè Mourinho, intervistato da El Chiringuito Tv, l’ex United ha commentato così la decisione del Real Madrid di richiamare il francese al posto di Solari. “E’ perfetto con le cose fantastiche che ha fatto negli ultimi anni. perfetto per il Madrid e per lui: è una grande opportunità per dimostrare quanto è bravo, ...

Josè Mourinho nega la volontà di tornare al Real Madrid : “non l’ho mai detto - giusto puntare su Zidane” : Josè Mourinho dunque non tornerà al Real Madrid, il club madrileno ha scelto Zidane per sostituire l’esonerato Solari Josè Mourinho è stato ospite della trasmissione “El Chiringuito”, all’interno della quale ha parlato anche del ritorno al Real Madrid di Zinedine Zidane. Lo special One ha negato di essersi proposto ai blancos nelle ultime settimane ed ha augurato buona fortuna a Zidane per il suo ritorno in sella: “Mi sembra ...

Panchina Juventus : ci sarebbe anche Josè Mourinho in lizza : Massimiliano Allegri con lo stellare 3 a 0 rifilato all'Atletico Madrid ha fatto tornare granitica la propria posizione sulla Panchina della Juventus. Il ritorno degli ottavi di Champions era un crocevia fondamentale che poteva decidere in un senso o nell'altro il futuro della guida tecnica dei bianconeri e Allegri è riuscito a giocare le sue carte in modo magistrale volgendolo dalla propria parte. Nonostante le nuove sicurezze del tecnico ...

Al “Golden Foot 2019” arriva José Mourinho : Segnalato dal popolo social del Golden Foot ha già dato la sua disponibilità per ricevere il riconoscimento 2019 tra leggende del calcio, il tecnico ed ex calciatore portoghese José Mourinho. La prossima edizione che si terrà ad ottobre, ancora una volta sarà la passerella dei migliori calciatori del pianeta che si daranno appuntamento a Monaco, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Golden Foot è un premio ...

José Mourinho allontana il Real : “Hanno già un allenatore” : José Mourinho allontana il Real: “Hanno già un allenatore” In seguito alla clamorosa eliminazione del Real Madrid in Champions League per mano dell’Ajax, si è scatenato il polverone attorno a Santiago Solari. Il tecnico argentino – subentrato a Julen Lopetegui lo scorso fine ottobre – è ora a forte rischio esonero. L’ultima spiaggia potrebbe essere la sfida il casa del Valladolid domenica notte nel match ...

Florentino Perez non aspetta Allegri : Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid : Josè Mourinho sulla panchina del Real Madrid, un ritorno quello dello Special One dopo un’annata disgraziata con Lopetegui e Solari Josè Mourinho si appresta a sedere nuovamente sulla panchina del Real Madrid. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna parlano chiaro. Il tecnico esonerato dal Manchester United al termine di un’esperienza a dir poco negativa, si appresta ad indossare nuovamente i panni dei blancos, ma non da ...

Josè Mourinho vorrebbe una squadra come l'Inter del 'Triplete' : Sono passati quasi 9 anni dall'annata magica dell'Inter: Campionato, Coppa Italia e Champions League. All'epoca ad allenare i nerazzurri c'era proprio Josè Mourinho, che, per il prossimo futuro, vorrebbe tornare ad essere il numero uno dei tecnici, trainando una squadra simile all'Inter del 'Triplete'. Mourinho e l'Inter del 'Triplete' Intervistato dal quotidiano inglese Telegraph, José Mourinho ha espresso la volontà di voler allenare, nel ...

Calciomercato : nel futuro di José Mourinho ci sarà la Ligue 1? : L’ex allenatore del Manchester United ha assistito in tribuna a Lille-Montepellier. Non esclude un giorno di poter allenare nel campionato francese.A due mesi di distanza dall’esonero con il Manchester United, José Mourinho è stato protagonista in tribuna allo stadio ”Pierre Mauroy” di Lille. I padroni di casa, attualmente la seconda forza del campionato a 9 punti di distanza dal Paris Saint Germain, affrontavano il ...

Josè Mourinho - esonero record : 22 milioni di euro per licenziarlo : Josè Mourinho ruba la scena a tutti, anche senza avere una panchina. Ancora una volta l’allenatore portoghese fa parlare di sé, anche se stavolta c’entra poco poiché le note che arrivano sul suo conto sono state diffuse dal Manchester United. Il club inglese ha pubblicato infatti il bilancio relativo al secondo trimestre del 2018-2019, nel quale spiccano le uscite relative all’esonero del tecnico lusitano. L’ex allenatore dell’Inter si è portato ...

Josè Mourinho - 22 milioni di buonuscita per l'esonero dal Manchester United : Una buonuscita a dir poco sostanziosa. E' quella che ha intascato Jose Mourinho nel momento in cui è stato esonerato dal Manchester Utd. Il club inglese ha infatti rivelato le cifre dell'accordo raggiunto con il tecnico portoghese e il suo staff per la separazione, ben 22,3 milioni di euro. La cifra

José Mourinho - la stangata del fisco spagnolo sull'allenatore : un anno di carcere e 2 milioni di multa : La mannaia del fisco spagnolo si è abbattuta anche sulla testa di José Mourinho, che ha patteggiato una condanna a un anno di carcere, che non dovrà scontare, e quasi due milioni di euro di multa per frode fiscale. L'accusa delle autorità spagnole nei confronti del portoghese era di aver nascosto ne

Jose Mourinho ha patteggiato un anno di carcere per evasione fiscale in Spagna : L’ex allenatore del Manchester United, Jose Mourinho, ha patteggiato un anno di carcere per evasione fiscale in Spagna. Mourinho era accusato di non aver dichiarato i proventi derivanti dai suoi diritti di immagine nel periodo in cui allenava il Real Madrid tra

Josè Mourinho tenta l'Inter - la mossa dell'agente Mendes : verso il clamoroso ritorno? : Luciano Spalletti parla del peso delle pressioni sui suoi giocatori, ma il senso di vuoto che lo accompagna all' uscita di San Siro di domenica sera ha, paradossalmente, un coefficiente gravitazionale maggiore. Il tecnico, claudicante e con lo sguardo perso nel vuoto a un passo dall' annegare nelle

José Mourinho - compleanno senza panchina : nel futuro c'è il Psg : Buon compleanno Jose Mourinho , un compleanno senza panchina come raramente gli è capitato in carriera. Gli unici a lasciarlo senza impegni il 26 gennaio sono stati gli inglesi, due volte il Chelsea , ...