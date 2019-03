Già dei nostri il Nokia 9 PureView | cos’è in grado di offrire?

optimaitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019)Da qualche giorno è disponibile all'acquisto in Italia il, un prodotto di cui vi abbiamo molto parlato in queste settimane, e che suscita una certa curiosità. Trattasi di uno smartphone Android One (una versione stock basata su Android 9.0 Pie), dotato di una penta-cam ben visibile sul dorso, la cui commercializzazione sarebbe dovuta cadere per i primi di aprile, avvenuta poi con un po' di anticipo (come vi avevamo già indicato in questo articolo).Per chi non lo conoscesse, ildispone di uno schermo P-OLED da 5.99 pollici, in accoppiata al processore Snapdragon 845, 6GB di RAM e 128GB di storage. Il device include una batteria da 3320 mAh, l'USB-C 3.1, il Bluetooth 5.0 e l'NFC. Le cinque fotocamere di cui sopra vi parlavamo sono tutte da 12MP, impreziosite dalle lenti Carl Zeiss: due sensori RGB (apertura f/1.8) e tre monocromatici, combinati ...

CarloCalenda : Le mie conclusioni sono state quelle di far costruire le coperture dei parchi minerari più grandi del mondo, in tem… - emergency_ong : ?? Esplosioni allo stadio a #Lashkargah #Afghanistan: sono 22 i pazienti ammessi, uno dei quali morto in sala operat… - matteosalvinimi : Immaginate se a disturbare un comizio altrui fossero stati dei leghisti, avrebbero già chiesto aiuto all'Europa, al… -