Francesco primo Papa a programmare app

Papa Francesco - il primo Pontefice a programmare una app : Papa Francesco non finisce di stupire, e ora tra i tanti primati potrà anche contare su quello di essere stato il primo Pontefice a scrivere una riga di codice informatico . Bergoglio, aiutato da tre ...

Golf - PGA Tour 2019 : Tommy Fleetwood e Keegan Bradley guidano il The Players - Francesco Molinari a metà classifica dopo il primo giro : Livello altissimo sin dalle prime diciotto buche sul percorso del TPC Sungrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), dove si è aperto il The Players Championship 2019. Il torneo, senza dubbio l’appuntamento più importante del PGA Tour al di fuori dei quattro major, raccoglie infatti il meglio del panorama Golfistico internazionale. Al termine del primo giro la classifica provvisoria vede al comando una coppia formata ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari ottavo dopo il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational - in testa Rafa Cabrera Bello : Il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, sul par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Orlando, si conclude con la presa della testa di un ottimo Rafa Cabrera Bello: lo spagnolo, che non si vedeva ai piani alti da un po’ di tempo, chiude le prime 18 buche in 65 colpi, precedendo l’americano Keegan Bradley, secondo a -5. Al terzo posto, oltre agli uomini di casa Phil Mickelson, Bubba Watson, Billy Horschel e Patrick Rodgers, ...

Roma - sconfitta troppo ‘larga’ - Di Francesco : “primo tempo al di sotto delle aspettative” : sconfitta troppo ‘larga’ per la Roma nella gara di campionato contro la Lazio ma si tratta sempre di una sconfitta in un derby, al termine della partita ecco le dichiarazioni di Di Francesco ai microfoni di DAZN: “nel primo tempo siamo stati al di sotto delle aspettative, nel secondo tempo abbiamo reagito ma il rigore di Immobile ci ha tagliato le gambe. Su un fallo laterale non si può prendere gol, anche il secondo gol ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Rory McIlroy vola al comando dopo il primo giro. Francesco Molinari 25° : Si è concluso il primo giro del WGC-Mexico Championship al Chapultepec Golf Club di Città del Messico. Sul par 71 del percorso del primo torneo WGC della stagione, dopo il primo giro, al comando c’è Rory McIlroy: il nordirlandese comincia con un eagle alla prima buca e corona la sua giornata con un -8 che lo rende leader solitario. Al secondo posto c’è Dustin Johnson (Stati Uniti) con -7, mentre sono terzi ex-aequo altri due ...

Attenzione : Francesco Molinari ha deciso di cambiare il drive - il primo colpo : Il primo giorno è sempre il primo giorno, è carico di tensioni e pensieri, curiosità e paure. Figurarsi com'è il primo torneo stagionale, il WGC Mexico Championship di questo fine settimana, per un neo campione, uno che si è appena aggiudicato il primo Major, gli Open Championship, peraltro come primo italiano di sempre. Nella stagione in cui ha firmato anche Wentwort, il primo titolo Pga, il Quicken Loans, ed è diventato il più vincente ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Francesco Molinari sfida i migliori nel primo grande appuntamento della stagione : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22 febbraio il WGC-Mexico Championship 2019, primo dei quattro tornei del World Golf Championships che raccoglierà come di consueto il meglio del panorama Golfistico internazionale. Il montepremi particolarmente elevato e l’altissimo livello dei partecipanti hanno chiamato a raccolta le stelle dei tre principali circuiti mondiali, European, PGA e Asian Tour, presso il Club de ...

Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani EROI DELLA VAL D’AOSTA! Primo e secondo - doppietta EPICA! : Primo e secondo! A Cogne, sotto un cielo terso e tinto di un azzurro intenso, Federico Pellegrino ha vinto la sprint in tecnica libera di Coppa del Mondo davanti a Francesco De Fabiani! Una doppietta epica per i due idoli locali, che oggi hanno letteralmente mandato in visibilio la folta folla accorsa per acclamare questi due grandi e leggendari EROI DELLA Valle d’Aosta. Un autentico delirio tricolore, che ci fa sognare in vista degli ...

Rally Val d’Orcia – Francesco Fanari pronto al debutto stagionale in cerca del primo spunto : Francesco Fanari, con al fianco il sammarinese Silvio Stefanelli, questo fine settimana darà il via alla sua stagione in provincia di Siena, al volante della Skoda Fabia R5 della Step-Five E’ pronto a riprendere in mano il volante di una vettura da Rally, Francesco Fanari, ad indossare casco e tuta per avviare le sfide di una stagione che si annuncia avvincente, ricca di argomenti tecnici e sportivi di spessore. Il pilota di Rally più ...

Sanremo 2019 - la diretta della prima puntata : Francesco Renga il primo a esibirsi - LE NOSTRE PAGELLE LIVE : Manca pochissimo all'inizio della prima puntata del Festival di Sanremo 2019 che seguiremo in diretta minuto per minuto su Leggo.it. Possiamo già anticiparvi anche la scaletta...

