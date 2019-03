Fabrizio Corona torna in carcere : sospeso l’affidamento terapeutico dell’ex re dei paparazzi : torna in carcere Fabrizio Corona. Il magistrato di Sorveglianza, Simone Luerti, ha sospeso l’affidamento terapeutico che gli era stato assegnato per curare la dipendenza psicologica dalla cocaina e quindi i carabinieri lo hanno bloccato a Milano conducendolo in cella. La decisione del magistrato, stando a quanto scrive il Corriere.it, è legata a diverse violazioni che l’ex re dei paparazzi ha a suo avviso commesso negli scorsi mesi, ...

Fabrizio Corona torna in carcere : L'ex re dei paparazzi avrebbe infranto le disposizioni che gli aveva imposto il tribunale di sorveglianza

Fabrizio Corona torna in carcere : «Ha violato le disposizioni del tribunale» : Fabrizio Corona è tornato in carcere: i carabinieri lo hanno prelevato nel pomeriggio di oggi per aver violato le disposizioni del Tribunale di sorveglianza, dopo che il magistrato Simone...

Fabrizio Corona torna in carcere : violate disposizioni del giudice : Fabrizio Corona torna in carcere. Sono stati i carabinieri a prelevarlo lunedì pomeriggio a Milano, dopo che il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha sospeso l'affidamento terapeutico che gli era stato assegnato per curarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina. La decisione del magistrato è legata alle plurime violazioni che Corona avrebbe commesso negli ultimi mesi, infrangendo le rigide disposizioni che gli aveva ...

Verissimo - la ferocia di Belen Rodriguez contro Fabrizio Corona : 'Perché è irrecuperabile. Quell'uomo...' : Sabato 23 marzo Belen Rodriguez è stata una delle ospiti più attese di Verissimo . Nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl si è lasciata andare a una confessione a cuore aperto sul riavvicinamento ...

IMANE FADIL/ Fabrizio Corona a Chiaravalle : 'Non viveva in una casa piena di topi!' : Il giallo sulla morte di IMANE FADIL, Fabrizio Corona per Non è l'Arena prova a fare chiarezza: le testimonianze raccolte a Chiaravalle.

Verissimo - la ferocia di Belen Rodriguez contro Fabrizio Corona : "Perché è irrecuperabile. Quell'uomo..." : Sabato 23 marzo Belen Rodriguez è stata una delle ospiti più attese di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl si è lasciata andare a una confessione a cuore aperto sul riavvicinamento con l'ex marito Stefano De Martino. La bella argentina non ha confermato esplicitamente il ritorno di

Non è l'Arena - Fabrizio Corona e la rivelazione-choc su Imane Fadil : 'Cosa chiedeva sul letto d'ospedale' : A Non è l'Arena di Massimo Giletti , il programma della domenica sera su La7, nelle ultime battute si parlava del misterioso caso di Imane Fadil , la testimone del processo Ruby morta in circostanze ...

Non è l'Arena - Fabrizio Corona e la rivelazione-choc su Imane Fadil : "Cosa chiedeva sul letto d'ospedale" : A Non è l'Arena di Massimo Giletti, il programma della domenica sera su La7, nelle ultime battute si parlava del misterioso caso di Imane Fadil, la testimone del processo Ruby morta in circostanze misteriose. Un decesso accostato da qualcuno, e in modo vergognoso, a Silvio Berlusconi, almeno fino a

Belen Rodriguez/ 'Fabrizio Corona è irrecuperabile. Quando...' - Verissimo - : Belen Rodriguez ospite quest'oggi presso la trasmissione Verissimo. Argomento principale, il suo rapporto con Stefano De Martino

Belen dice la sua su Corona : euro Non mi stupisco più perché Fabrizio è irrecuperabile euro : Invitata da Silvia Tofanin come ospite a 'Verissimo' , Belen ha chiarito molto cose della sua attuale vita, raccontando il suo rapporto con Stefano De Martino e del loro riavvicinamento. Ma ha anche ...

Belen dice la sua su Corona : "Non mi stupisco più perché Fabrizio è irrecuperabile " : Invitata da Silvia Tofanin come ospite a 'Verissimo' , Belen ha chiarito molto cose della sua attuale vita, raccontando il suo rapporto con Stefano De Martino e del loro riavvicinamento. Ma ha anche ...

Fabrizio Corona - Belen Rodriguez a Verissimo lo stronca : 'Irrecuperabile. Quando inizi così - sei finito' : 'Voglio bene a Fabrizio Corona , soltanto che è irrecuperabile': Belen Rodriguez , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , colpisce duro il suo ex fidanzato. Il tema è ancora l'imboscata sulle corna ...

Fabrizio Corona - Belen Rodriguez a Verissimo lo stronca : "Irrecuperabile. Quando inizi così - sei finito" : "Voglio bene a Fabrizio Corona, soltanto che è irrecuperabile": Belen Rodriguez, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, colpisce duro il suo ex fidanzato. Il tema è ancora l'imboscata sulle corna di Riccardo Fogli all'Isola dei famosi. Un momento trash che Belen aveva già definito "vergognoso". Nel