Battisti ammette i 4 omicidi | Ora chiedo scusa

Battisti ammette i 4 omicidi : "ho sostenuto una guerra giusta - ma ora chiedo scusa" : Cesare Battisti non punta alla revisione dei processi. L'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo ha infatti confermato le proprie responsabilità nei 4 omicidi per i quali è stato condannato e l'ha fatto durante i colloqui con il Pm Alberto Nobili e con la dirigente della Digos Cristina Villa. Per la prima volta Battisti ha parlato con i magistrati ed ha ammesso tutto: i 4 omicidi, i 3 ferimenti e le rapine messe a ...

Cesare Battisti ammette al pm i 4 omicidi per cui è stato condannato : “Guerra giusta - ma ora chiedo scusa alle vittime” : Per la prima volta ha ammesso i quattro omicidi per cui è stato condannato. Dopo quasi 40 anni di latitanza e a due mesi dall’arresto in Bolivia, Cesare Battisti si è riconosciuto colpevole davanti al procuratore aggiunto di Milano, Alberto Nobili. “È stata una guerra giusta, ma ora chiedo scusa alle vittime”, ha detto l’ex l’ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo. “L’ammissione di Battisti fa giustizia ...