Vuole lanciare la moglie dal balcone | fermato in extremis nel Nolano

Ranieri Vuole rilanciare subito Schick : "Farà coppia con Dzeko" : "Dzeko e Schick per me devono giocare insieme", risolve così il nuovo tecnico della Roma, Claudio Ranieri , il dubbio sui due centravanti che ha afflitto i giallorossi nelle ultime due stagioni. "Ho visto Schick entrare ad Oporto con grande rabbia e volontà. Ha una qualità incredibile, è fortissimo, velocissimo, tecnico", ha detto l'allenatore romano e romanista, che oggi farà il suo nuovo debutto sulla panchina della Roma a otto anni dall'ultima ...

Facebook Vuole lanciare entro l’anno la sua criptovaluta : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) La battaglia tra i social network ora si combatte a suon di criptovalute e monete elettroniche. Dopo i recenti problemi e le drastiche svalutazioni subite da bitcoin e compagnia, adesso sono colossi del web come Facebook , Telegram e gli altri a voler puntare su sistemi istantanei di scambio di denaro virtuale e pagamenti digitali tramite i contatti del telefono come accade già con i servizi ...

Spagna - Mediapro Vuole lanciare una OTT per trasmettere la Liga : Il gruppo audiovisivo sarebbe al lavoro per il lancio di una piattaforma che servirebbe anche da test per il canale dedicato ai Mondiali in Qatar. L'articolo Spagna, Mediapro vuole lanciare una OTT per trasmettere la Liga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.