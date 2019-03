Trovato orangotango drogato in valigia all' aeroporto di Bali | fermato un russo | lo voleva

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) Un turistaè stato arrestato all'dimentre cercava di contrabbandare unche era statoe chiuso in. Andrei Zhestkov intendeva tenerlo a casa come 'animale da compagnia' ma al passaggio sotto il metal detector è stato individuato dalla sicurezza indonesiana. Una volta aperta la, gli agenti hannoun esemplare maschio di due anni che dormiva, probabilmente a causa di pillole contro l'allergia ritrovate nel bagaglio."(Zhestkov) sembrava preparato, come se stesse trasportando un bimbo", ha sottolineato l'ambientalista Ketut Catur Marbawa. La polizia all'interno dellaha anchedue gechi vivi e cinque lucertole. Zhestkov ha spiegato che l'era un regalo da parte di un amico che l'aveva acquistato in un mercato a Giava per 3 mila dollari, convincendolo che poteva tenerlo a casa come ...

