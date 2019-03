Salvini attacca Di Maio | la Cina non è un Paese con un libero mercato

Renato Farina : M5s e sinistra attaccano Matteo Salvini e perdono voti : Poi uno si stupisce che Matteo Salvini cresca nei sondaggi. L'ultimo, trasmesso da La7, assicura che la Lega è cresciuta di un paio di decimali, ed è a 34,8%. Non importa che la sua politica sia accusata di ogni nefandezza, e che, trovando simpatica ospitalità sulla prima pagina della Stampa, anche

Accordo Italia-Cina - Salvini attacca Pechino. La dura replica di Di Maio : Non mi si dica che in Cina ci sia il libero mercato, dove lo Stato non interviene nell'economia e nell'informazione'. Critico anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista ...

Selvaggia Lucarelli attacca Roberto Saviano : 'Salvini ha fatto bene a querelarti' : Nella lunga querelle che vede contrapporsi Roberto Saviano ed il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si inserisce a sorpresa Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista ed opinionista televisiva. Come molti sapranno nei giorni scorsi lo scrittore di origini napoletane è stato rinviato a giudizio a seguito di una querela per diffamazione presentata dal segretario della Lega. Gli contesta di averlo apostrofato più volte con i termini "buffone", ...

Salvini attacca la Cina - nuova tensione con Di Maio : Il vicepremier leghista, Matteo Salvini, va all'attacco della Cina. Ed è nuova tensione con l'altro vicepremier M5s, Luigi Di Maio. "Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato": ha ...

Migranti - Saviano attacca Salvini : «Ministro della Mala Vita». Il vicepremier : querelo : Nuovo scontro Saviano-Salvini. L?autore di Gomorra di fatto ha subito puntato il dito contro il titolare del Viminale che ha chiuso i porti dopo l?arrivo della Nave Mare Jonio a largo di...

Bersani attacca la Lega : 'Salvini è deleterio - sono matti e sbarellati' (VIDEO) : La sinistra italiana, nelle sue varie componenti, e la Lega sono facce diverse di una medaglia. Da un lato ci sono il Pd e i partiti vicini in difficoltà e che provano a ricostruirsi dopo le ultima mazzate elettorali, dall'altro c'è una corrente "sovranista" capeggiata da Matteo Salvini che, sondaggi alla mano, sembra al momento quella prevalente. Bersani, oggi presidente di Articolo 1 - Movimento Democratico Progressista, nel corso di un suo ...

Saviano attacca Salvini - il leghista risponde furioso : “Pronto alla querela?” : Ennesimo scontro tra Saviano e Salvini, questa volta il leghista risponde a tono L’autore di Gomorra di fatto ha subito puntato il dito contro il titolare del Viminale che ha chiuso i porti dopo l’arrivo della Nave Jonio a largo di Lampedusa: “alla vigilia del voto in Senato sul caso #Diciotti, che salverà il Ministro … Continue reading Saviano attacca Salvini, il leghista risponde furioso: “Pronto alla ...

Ong Mediterranea - Giuliano Ferrara attacca Matteo Salvini? Rovinosa gaffe sugli arresti : Giuliano Ferrara come sempre scatenato sul caso della Ong Mediterranea. Poche parole, taglienti, piovute su Twitter. Nel mirino dell'Elefantino c'è sempre Matteo Salvini: le sue politiche, Ferrara, non le ha mia condivise e men che meno le condivide ora. Dunque, rivolgendosi alla situazione in evolu

Fiano attacca Salvini : "Coreografia dell'Inter neonazista - come ha fatto ad autorizzarla?" : Il derby di Milano è andato in archivio con la vittoria dell'Inter che ha sconfitto il Milan di Gennaro Gattuso, per 3-2, al termine di un match ricco di emozioni e di occasioni da rete. Le due squadre in campo hanno dato vita ad un bello spettacolo per gli 82.000 spettatori presenti al Meazza, con le curve che hanno colorato alla grande la Scala del calcio. Qualche giorno prima della Stracittadina, però, la curva Nord nerazzurra aveva deciso di ...

Matteo Salvini attacca Luca Casarini : "Ecco chi è il pluripregiudicato che guida la Mare Jonio" : "Ecco Luca Casarini, noto tra l'altro per aver aperto l'osteria 'allo sbirro morto', pluripregiudicato, coccolato da pd e sinistra oggi alla guida del centro sociale galleggiante arrivato davanti a lampedusa", inizia così con cui Matteo Salvini mostra la foto dell'attivista oggi alla guida della missione della nave Mare Jonio, che è ferma a largo di Lampedusa con a bordo 48 migranti. "E noi dovremmo cedere a questi personaggi? ...

Mare Ionio - Franceschini a Conte : “Alzi il telefono e dia l’ok allo sbarco”. Poi attacca Salvini e scoppia la bagarre : “Alzi quel telefono e faccia sbarcare la nave a Lampedusa. Dimostri di essere il presidente del Consiglio”. A dirlo, alla Camera, Dario Franceschini (Pd) a Giuseppe Conte, riferendosi alla Mare Ionio bloccata a largo di Lampedusa con 49 migranti a bordo. L'articolo Mare Ionio, Franceschini a Conte: “Alzi il telefono e dia l’ok allo sbarco”. Poi attacca Salvini e scoppia la bagarre proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milan Inter 2-3 - Salvini attacca Gattuso : “Sono incazzato nero” : Milan Inter 2-3, Salvini dice la sua – Come spesso è accaduto in stagione, in particolar modo dopo brutte sconfitte o prestazioni non considerate all’altezza, Matteo Salvini non si è tirato indietro nel commentare il derby di ieri sera, perso dal suo Milan per 3-2. Una prova opaca quella dei rossoneri, come all’andata in balìa […] L'articolo Milan Inter 2-3, Salvini attacca Gattuso: “Sono incazzato nero” proviene da Serie A News ...

Salvini-Boldrini - scontro social : lui posta un video con gli studenti - lei lo attacca : Matteo Salvini da quando è sulla cresta dell'onda si è spesso fatto notare per il numero di "nemici politici" che è riuscito a guadagnarsi, interlocutori con cui, molto spesso, si raggiungono toni forti e lo scambio dialettico avviene anche attraverso duri botta e risposta sui social network. Laura Boldrini può sicuramente essere considerata una delle personalità con cui ha avuto il maggior numero di scontri, animati da una reciproca antipatia ...

Flat tax - Salvini attacca il Mef : «Numeri strampalati - 12-15 miliardi per partire» : Per la Flat tax per le famiglie «50-60mld sono numeri strampalati, non siamo Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione». Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5...