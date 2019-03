La Germania post-Corea di Loew vince in Olanda 3-2

Ford - In programma il taglio di oltre 5.000 posti di lavoro in Germania : La Ford ha intenzione di tagliare più di 5.000 posti di lavoro in Germania e di ridurre la sua forza lavoro in Gran Bretagna. Il programma di ridimensionamento del numero dei dipendenti rientra nel quadro del piano di ristrutturazione delle attività europee volto a ripristinare la redditività nel Vecchio Continente.Uscite per ora solo volontarie. La Casa americana è stata fino a oggi sempre restia nel quantificare il numero dei dipendenti ...

Benvenuti nella Germania post-merkeliana : Dal dicembre scorso la nuova leader dei cristiano-democratici tedeschi si chiama Annegret Kramp-Karrenbauer. Meglio nota come AKK. È lei l'erede di Angela Merkel che dopo i recenti insuccessi elettorali ha deciso di cedere la guida del partito (CDU). Pur restando cancelliera, l'inizio della fine dell'era Merkel è già iniziata.Annegret Kramp-Karrenbauer, anche se ancora non ricopre alcun incarico di governo, ha già ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Mondiali bob a due – Italia al 28° posto dopo le prime due manche - Germania al comando : Italia ventottesima dopo le prime due manche dei Mondiali di bob a due in Canada Ventottesimo posto del duo azzurro composto da Patrick Baumgartner e Alex Verginer al termine delle prime due manche dei Mondiali di bob a due maschile in corso di svolgimento a Whistler, in Canada. L’equipaggio Italiano accusa 2″56 di svantaggio dai leader provvisori che sono i tedeschi Francesco Friedrich e Thorsten Margis, che comandano la ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania staccata. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania staccata. Italia al sesto posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

