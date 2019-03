Estate 2019 Tortolì e Arbatax le mete più gettonate

Roma - ufficiale la presenza in Estate alla International Champions Cup 2019 : La Roma prenderà parte alla International Champions Cup 2019, in programma la prossima estate negli Stati Uniti. A comunicarlo è stato lo stesso club giallorosso; per il club si tratterà della quarta ...

Scarpe : i modelli di tendenza della Primavera-Estate 2019 : Milano, 22 marzo 2019 – Quali sono le tendenze della moda calzature Primavera–Estate 2019? Con la bella stagione alle porte è caccia aperta alle Scarpe più alla moda della collezione Primavera-Estate 2019, soprattutto ai modelli più cool che trasformeranno il nostro look in un outfit dal tocco decisamente più stiloso. «Ci sono due cose di cui [...]

Pinko : colore e grinta nella collezione primavera Estate 2019 : colore, asimmetrie, grinta e carattere: questi sono i caratteri distintivi della nuova collezione primavera estate firmata Pinko! Il brand Italiano, che ha proposto anche una capsule etica e sostenibile, ha creato capi che sono proprio una sferzata di energia! collezione primavera estate 2019 by Pinko: il tailleur Il tailleur è stato riproposto in tante versioni diverse e in colori che escono dai canoni del solito nero e arrivano al bianco, ...

L’Inter torna in Asia : tournée in Oriente nell’Estate 2019 : L’Inter torna in tournée in Asia. “L’estate 2019 vedrà i nerazzurri affrontare una tournée con sfide di livello internazionale per preparare la stagione 2019/20”, spiega infatti il club sul proprio sito. L’Inter dovrebbe partecipare, come negli anni passati, all’International Champions Cup, facendo base quindi in Asia al contrario dell’ultima estate, in cui i nerazzurri giocarono […] L'articolo ...

Estate 2019 : tre cocktail per colorare le tue serate : Fotogenici e con una storia da raccontare: i cocktail per la prossima Estate dovranno essere così secondo le previsioni dei bartender internazionali. Bruno Vanzan, flair bartender italiano tra i mi-gliori al mondo e noto volto televisivo ha inventato tre ricette che ben rispondono alla nuova ten-denza. Le sue tre proposte sono colorate, e partono da un ingrediente unico al mondo. Tutto nasce da IOVEM, una bevanda che ci riporta indietro ...

Il nuovo album di Beyoncé è un manifesto femminista in uscita nell’Estate 2019? : A quanto pare il successore di Lemonade è in cantiere: il nuovo album di Beyoncé potrebbe uscire entro la fine dell'estate secondo gli ultimi rumors rilanciati dal quotidiano britannico The Sun - e dunque da prendere con le pinze - che anticipa anche il tema del progetto, ovvero la solidarietà femminile. Potrebbe essere un manifesto femminista il nuovo album di Beyoncé, un insieme di canzoni che cantano tematiche legate alle lotte per la ...

Mondiali Basket 2019 – LeBron James ha l’Estate libera : “potrei tornare a giocare per il Team USA” : Vista l’imposibilità dei Lakers di arrivare ai Playoff, LeBron James non ha impegni per l’estate e potrebbe prendere in considerazione l’idea di giocare i Mondiali di Basket 2019 con il Team USA LeBron James, dopo tempo immemorabile, avrà l’estate… libera! Vista l’impossibilità dei Los Angeles Lakers di giocare i Playoff, il numero 23 giallo-viola potrà andare in vacanza per metabolizzare meglio la ...

Gelati : la novità dell’Estate 2019 è Marijanita - la granita alla canapa : Genova, 18 febbraio 2019 – Tutti gli esperti del food sono d’accordo, la novità dell’estate 2019 in fatto di Gelati sarà Marijanita, la granita alla canapa. Una granita unica, che ancora mancava sul mercato. Dolce, fresca, dal sapore vagamente esotico e con la componente “curiosità” derivante dalla presenza della canapa. Un mix ben riuscito, e che per [...]

Havaianas – L’Estate 2019 è ricca di colori e fantasie [GALLERY] : Havaianas presenta la collezione spring summer 2019: tutti i modelli della nuova collezione, in ogni colore, per qualsiasi mood…Let’s Summer! colori e fantasie uniche: la collezione spring summer 2019 di Havaianas accontenta tutti. Dalle infradito a tinta unita a a quelle vivacissime proprio in perfetto mood estivo. Nella gallery le foto più belle della nuova linea.L'articolo Havaianas – L’estate 2019 è ricca di ...

Aeroporto Rimini - raddoppiano i voli dell'Estate 2019 : Rimini, 14 marzo 2019 - raddoppiano i voli al 'Fellini'. Per la prossima estate, nel periodo da giugno a settembre , saranno 60 i voli settimanali operati dall' Aeroporto di Rimini, contro i 38 dello ...

Estate 2019 : le vacanze con sconto da prenotare ora : CaraibiDove voleteAlonissos (Grecia)Crociera nel MediterraneoVerso estTurchiaCastiglione di Sicilia (Catania)MauritiusSalentoMaldivePontresinaAteneLe vacanze conviene prenotarle prima: si è certi di trovare posto, e soprattutto con un certo anticipo si può spendere molto meno. Nella gallery sopra trovate alcune tra le offerte del momento: sconti che partono dal 20% per arrivare fino al 45% per partenze nei mesi estivi del 2019 (talvolta anche ...

IL TRIONFO DEL GIALLO NELLA STAGIONE PRIMAVERA Estate 2019 - : ... trionfa il GIALLO, non ci sono più dubbi ormai e forse da un lato ce lo aspettavamo anche, le più attente di voi, lo avevano notato sulle passerelle di tutto il mondo, timidi segnali qui e la, ci ...

Fiorella Mannoia a Roma e Taormina in Estate : le nuove date del Personale Tour 2019 : Fiorella Mannoia a Roma e Taormina, in concerto in estate con il nuovo album di inediti. In uscita il prossimo 29 marzo, Personale - questo il titolo del nuovo disco dell'artista - conterrà 13 brani e verrà presentato a partire dal 7 maggio in tutta Italia. Il 29 luglio, Fiorella Mannoia sarà alla Cavea dell'Auditorio Parco della Musica di Roma mentre il 17 agosto sarà al Teatro Antico di Taormina, sono queste due delle nuove tappe annunciate ...

Bce : tassi fermi fino a Estate 2019 : 14.24 La Bce ha confermato che i tassi di interesse resteranno invariati fino all' estate 2019 "e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine". Il tasso principale resta fermo a 0%, quello sui prestiti marginali a 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. Da settembre,poi,Bce lancerà una nuova serie di iniezioni di liquidità ...