Cipro-Belgio | dove vederla in diretta streaming o in tv

termometropolitico

(Di domenica 24 marzo 2019)ino in tvLe qualificazioni per Euro 2020 sono ufficialmente partite. Si è da poco giocata la prima giornata e già ci avviamo ad affrontare la seconda.è infatti una patita valevole per la seconda giornata del Gruppo I. La partita si giocherà Domenica 24 Marzo all’GSP Stadium di Nicosia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45.Gruppo Ipt 3Kazakistan pt 3pt 3Russia pt 0Scozia pt 0San Marino pt 0: come arrivano le squadre Gruppo I che dopo la prima giornata vede in testa per differenza reti(+5) e Kazakistan (+3), ilinvece è terzo a (+2). Come si può ben pensare è difficile che questo gruppo possa continuare in questa direzione, già dai match di domenica la classifica potrebbe risultare ribaltata.ha ben cominciato questo suo percorso di ...

infobetting : Cipro-Belgio: formazioni, quote, pronostici - ore_il : Pronostico Cipro-Belgio Qualificazione Europei 2020 Domenica 24 Marzo - napolimagazine : TWEET - Belgio, Mertens: 'Cipro' -