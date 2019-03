Terrore bus, gip: Sy resta in carcere

Ousseynou Sy, l'autista che tre giorni fa ha dirottato un bus con 51 bambini e gli ha dato fuoco, devere in. Lo ha deciso il gip di Milano Tommaso Perna che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. Nell'ordinanza il gip ha stabilito che per il 47enne si configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristica.Confermati anche gli altri reati contestati a Sy dalla Procura:sequestro di persona, resistenza e incendio. Per il gip, Sy ha finto maldestramente un vizio di mente e aveva la pistola.(Di sabato 23 marzo 2019)

