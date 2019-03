METRO ROMA | SEQUESTRATA BARBERINI Dopo Repubblica chiusa anche stazione Spagna

METRO ROMA - stop ditta cura scale mobili : 21.57 Atac annuncia che "a stretto giro verrà notificata la risoluzione del contratto" alla ditta "che ha gestito la manutenzione degli impianti", tra cui le scale mobili della Metro. "Sussistono gravi e inconfutabili ragioni". La decisione è stata presa dopo aver disposto la chiusura della stazione Spagna della Metro A, per "ulteriori controlli". Le scale mobili sono "della stessa tipologia" di quelle della stazione Barberini, posta sotto ...

METRO ROMA : tre stazioni fuori servizio dopo l’incidente alla scala mobile : La stazione Barberini della linea A della Metropolitana di Roma e’ stata posta sotto sequestro, a quanto si apprende, dopo l’incidente che giovedì scorso ha causato la rottura di un gradino di una scala mobile. La stazione Barberini e’ ora chiusa all’accesso agli utenti, cosi’ come la vicina fermata Repubblica, sotto sequestro da ottobre 2018 in seguito all’incidente a una scala mobile, che in quel caso aveva ...

