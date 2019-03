Le lezioni di vita che abbiamo imparato nei nostri primi 30 anni – parte #2

vanityfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Laè breve, non sprecate un secondoNon ci sono guruTutto è possibile se vi impegnateOgni persona può insegnarvi qualcosaAlcune persone ci insegnano a lasciare andare e a dire noTrent’: non più giovani, nemmeno troppo adulte. Donne, insomma. Con qualche lezione nel bagaglio che ci si trascina dietro da unaC’è chi impara a sue spese che è meglio essere circondate da poche persone vere, che da un centinaio di finte; chi che non è più tempo di elemosinare attenzione e affetto da chi non si ricorda nemmeno come ci piace il caffè; chi che è bello avere una famiglia propria, ma che è anche bello fare le “zie”, se di figli propri non se ne vogliono; chi che non è troppo tardi per lasciare un lavoro che non appaga e inseguire quel sogno di mettersi in proprio, dando libero sfogo alla propria creatività.Insomma, i trent’sono l’età della via verso ...

thinkingmelon : @zazzatweet Vero! Lezioni di vita ... senza averla mai veramente vussuta. Gente sempre solo sul ciglio di cose e ev… - salvamidems : RT @_morningsun: «I figli vanno accettati, sempre e comunque perché sono figli tuoi.» Luca Laurenti che dà lezioni di vita a tutti. #ciaoda… - _maers_ : RT @_morningsun: «I figli vanno accettati, sempre e comunque perché sono figli tuoi.» Luca Laurenti che dà lezioni di vita a tutti. #ciaoda… -